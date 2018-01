Blumberg Kinderumzug in Blumberg-Zollhaus kann stattfinden

Kinderumzug in Blumberg-Zollhaus kann stattfinden

Die Narren im Raum Blumberg sind verunsichert. Das Landratsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis kontrolliert seine Anordnungen stärker

Zollhaus – Die Narren im Raum Blumberg sind verunsichert. Verunsichert, weil das Landratsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis die verkehrsrechtlichen Anordnungen für Umzüge stärker überwacht, was bedeutet, dass die Veranstalter stärker in der Pflicht sind. Beim Schwarzwald-Baar-Kreis wiederum wundert man sich, dass trotz gemeinsamer Gespräche so wenig Verständnis da sei.