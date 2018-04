Blumberg Kinder lernen Instrumente kennen

Die Bläserjugend Riedböhringen lud zu einem Schnuppernachmittag ein. Dabei konnten interessierte Kinder Instrumente ausprobieren und viel über sie erfahren.

Riedböhringen (sdg) Zu einer Schnupperprobe lud die Bläserjugend des Musikvereins Riedböhringen am Samstag Kinder ab der zweiten Klasse in das Probelokal ein. Ziel dieser Probe war es, die Sprösslinge vom Musizieren zu begeistern und somit Nachwuchs für den Musikverein zu gewinnen.

Bevor verschiedene Instrumente von den Kindern ausprobiert werden konnten, wurden diese von bereits erfahrenen Musikern des Musikvereins durch einzelne Solostücke präsentiert. Es wurden die Instrumente Klarinette, Oboe, Waldhorn, Posaune, Tuba und Schlagzeug vorgestellt. Laut der Vorsitzenden der Bläserjugend Nadine Merz sind diese Instrumente im Orchester momentan etwas unterrepräsentiert oder es ist jetzt bereits abzusehen, dass bei diesen Registern demnächst ein Generationswechsel anstehe. Die Ausbildung an den verschiedenen Instrumenten erfolgt derzeit über die Musikschule Blumberg. Diese Kooperation erwies sich in den vergangenen Jahren bereits als sehr positiv. Nadine Merz zeigte sich mit dem Format einer Schnupperprobe sehr zufrieden. So haben sich nach der Schnupperprobe 2017 sechs von sieben Kindern für das Erlernen eines Musikinstrumentes entschieden. Ein solches Resultat erhofft sich die Bläserjugend auch wieder in diesem Jahr, um den Nachwuchs für den Musikverein zu sichern.