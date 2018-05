Blumberg Kinder der Blumberger Tagesstätte St. Josef bepflanzen ihr eigenes Gemüsehochbeet

Die Partnerschaft der "Edeka-Stiftung Minigärten" mit Schulen und Kindergärten wird mit Leben erfüllt. Die Kinder der Tagesstätte St. Josef in Blumberg hatten am Donnerstag ihren großen Tag.

Blumberg (bal) In der katholischen Kindertagesstätte (Kita) Sankt Josef in Blumberg ging es am Donnerstagvormittag hoch her. Karsten Schlesiger vom Blumberger Edeka-Markt und zwei Kolleginnen der Edeka Stiftung Minigärten rückten mit Materialien für ein Hochbeet, mit Bio-Gartenerde und diversen Gemüsepflänzchen an, um zusammen mit 13 Kindern der Ganztagesgruppe und den Erzieherinnen um Gruppenleiterin Sabine Scherer ein Gemüsehochbeet zu erstellen.