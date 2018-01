Blumberg Katja Stocker fühlt sich an der Weiherdammschule und in der Jugend des TuS Blumberg pudelwohl

Katja Stocker fühlt sich an der Blumberger Weiherdammschule und in der Jugendabteilung des TuS Blumberg pudelwohl. Sie leistet ein freiwilliges soziales Jahr

Blumberg (hhr) Mit dem Pilotprojekt FSJ Sport und Schule pflegen die Weiherdammschule und die Jugendabteilung des TuS Blumberg bereits im dritten Jahr eine Partnerschaft. Die Kooperation für ein soziales Jahr ist eine gemeinsame Initiative der baden-württembergischen Sportjugend und des Landesministerium für Kultus, Jugend und Sport. "Unsere bisherigen Absolventen bewiesen große Einsatzbereitschaft, für uns ist dieses soziale Jahr eine große Bereicherung," erklärt Timo Link, Schulleiter der Weiherdammschule. Seit dem neuen Schuljahr füllt Katja Stocker aus Radolfzell ihr Praktikum mit Leben. 70 Prozent ihrer 38,5 Wochenstunden ist sie für die Schule tätig, 30 Prozent für die Jugendarbeit des TuS Blumberg. Mit ihren 16 Jahren ist sie die bisher jüngste Praktikantin. "Meine vielseitigen Aufgaben machen Spaß," erklärt Katja Stocker. Selbstständige Arbeiten wie Bewegungsanimationen in der großen Pause, eigens gestaltender Sportunterricht oder die Betreuung beim Mittagsessen sowie Hausaufgaben werden von ihr mit viel Freude erledigt. Für sie ist es auch eine erste berufliche Orientierung, sie strebt eine Ausbildung zur Jugend- und Heimerzieherin an. In der TuS-Jugend ist sie für die F- und E-Jugendmannschaften eine Stütze. In drei fünftägigen Seminaren in der Sportschule Steinbach erwarb sie die erste Übungsleiterlizenz. Die leidenschaftliche Kickerin die in ihrem Heimatverein Nordstern Radolfzell in der Damenmannschaft spielt, ist mit dem Fußball groß geworden. Ihr Vater Roland Stocker ist seit Jahren Vorsitzender von Nordstern Radollfzell. Mit ihrem Mentor beim TuS Blumberg, Dirk Schafran, bewies sie zuletzt bei den Hallenturnieren in der Turnierleitung viel Organisationstalent. Immer gut gelaunt kommt sie mit ihrer lebhaften Art überall bestens an und hat schon echte Freundschaften geschlossen.

Für das soziale Projekt, das speziell auf Bewegung, Spiel und Sport an Grundschulen ausgerichtet ist, kann sich jeder mit einem Schulabschluss vom 16. bis zum 27. Lebensjahr anmelden. Für die kommende Stelle ab September dieses Jahres kann man sich bereits an der Weiherdammschule oder bei der Jugendabteilung des TuS Blumberg bewerben.