Blumberg Kartenvorverkauf für die Blumberger Eisbahn

Die Blumberger Eisbahn startet am 12. Januar. Karten gibt es bereits im Vorverkauf.

Blumberg (blu) Am Freitag in zwei Wochen ist es schon wieder so weit. Am Rand der Innenstadt startet die Blumberger Eisbahn in ihre vierte Auflage. Vom 12. Januar bis 7. Februar läldt die Bahn wieder zum Eisvergnügen und zum Verweilen ein. „Blumberg on Ice“ heißt das Motto der Freiluft-Eisbahn am Rand der Innenstadt. Täglich tummeln sich an der Ecke Hauptstraße/Winklerstraße Schlittschuhfans jeden Alters, um unter freiem Himmel ihre Runden zu ziehen, dem Nachwuchs das Fahren beizubringen oder auch ein bisschen Speed aufs Eis zu bringen.

Zum vierten Mal schon bietet die Stadt Blumberg der Bevölkerung und den Besuchern aus Nah und Fern zusammen mit den Vereinen und den aktiven Rentnern, den Aktivis, die Eisbahn an. Dabei üben die Stadt Blumberg und die Vereine den Schulterschluss. Jeden Tag bewirten Mitglieder der Vereine die Besucher mit warmen und kalten Getränken sowie Habhaftem.

Bürgermeister Markus Keller ist von der Eisbahn aus zwei Gründen begeistert. Zum einen ist Sport ein wichtiger Part im Tourismusprofil der Eichbergstadt, zum anderen zielt die Eisbahn auch auf die Jugend. Schulen beispielsweise dürfen Blumberg on Ice kostenlos nutzen. Ansprechpartnerin ist Lena Hettich, Telefon 0049(0)7702/51-106, lena.hettich@stadt-blumberg.de. Medienpartner von „Blumberg on Ice“ ist der SÜDKURIER. Er lädt am Samstagnachmittag, 3. Februar, ab 14 Uhr zu einem kostenlosen SÜDKURIER-Aktionstag ein.

Eröffnung mit Eis-Schaulaufen

Die Eröffnung der Eisbahn ist am Freitag, 12. Januar, um 16.30 Uhr. Höhepunkt ist ein Eis-Schaulaufen des Konstanzer REC. Die erste Eis-Disko ist am Samstag, 13. Januar, ab 15 Uhr. Ab 15 sorgen die DJs Sny und Pferdle für heiße Musik, von 18 bis 21 Uhr findet ein Häslaufen mit dem Gaszug Randen statt. Die zweite Eisdisko ist am Samstag, 27. Januar, ab 15 Uhr. Die dritte Eisdisko ist am 2. Februar ab 15 Uhr. Der Ausklang ist am 7. Februar mit einer Eisdisko und einer Fastnachts-Warm-up-Party.