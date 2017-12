Riedböhringen Kardinal-Bea-Schule Riedböhringen: Weihnachtsfeier mit Krippenspiel

Die Grundschüler der "Kardinal-Bea-Schule" Riedböhringen zeigten auf ihrer Weihnachtsfeier am letzten Schultag vor den Ferien ein Krippenspiel.

Mit einem vielfältigen Programm wurden die Gäste auf Weihnachten eingestimmt. Eröffnet wurde der Morgen mit dem Lied „Alle Jahre wieder“, das alle Kinder miteinander sangen. Die Klasse 1 und 2 führten mit ihrer Lehrerin Katharina Walber das Theaterstück „Wulle Waschbärs Weihnachtswunsch“ auf, in dem Wulle seinen Wunsch Mäusen, Hasen, einem Elefant und einem Raben unterbreitete. Die Drittklässler mit Friederike Hettich klärten in ihrem Stück auf, warum alle Nadelbäume Weihnachtsbäume sein können, nur die Lärche nicht. Turbulent ging es im Stück „Krach im Himmel" der 4. Klasse her, das von Lehrerin Waltraut Wetzel-Geyer einstudiert wurde. Die Engel um Petrus hatten Stress mit dem Einpacken der Geschenke, weil es von Jahr zu Jahr immer mehr werden. Dazu kamen noch die bösen Windjungen, die mit aller Kraft versuchten, das anstehende Weihnachtsfest zu stören. Durch das Eingreifen der Himmelswache und einem Machtwort von Petrus, wurde die Ordnung im Himmel wieder hergestellt und die Geschenke rechtzeitig fertig. Zwischen den Theaterstücken traten einige Schüler mit ihren Instrumenten als Solisten auf und brachten weihnachtliche Lieder zu Gehör. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Morgen Kinder wird’s was geben“ endeten die Vorführungen. Anschließend gab es für die Schüler und ihre Angehörigen noch ein gemütliches Beisammensein.