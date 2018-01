Blumberg In Blumberg kommt der Narrenbaum jetzt per Lastwagen

In Blumberg kommt der Narrenbaum jetzt per Lastwagen

Bei der Blumberger Fasnet gibt es am Schmutzigen Donnerstag eine Änderung. Der Narrenbaum kommt nicht mehr mit einem Umzug sondern auf einem Lastwagen. Die Narrengesellschaft Blumberg reagiert damit auf Kontrollen der Behörden

Blumberg – An der Blumberger Fasnacht wird es dieses Jahr eine Änderung geben. Am Schmutzige Dunnschtig, dem ersten Haupttag, werden die Narren den Narrenbaum in der Kernstadt nicht mehr in einem buntfröhlichen Umzug auf der Straße mit fastnachtlichen Klängen antransportieren. Das gute Stück, Wahrzeichen des "befreiten" Blumberg, wird der Bauhof auf dem Lastwagen anfahren. Und zwar wahrscheinlich vom neuen Bauhofgelände aus und nicht mehr von der Energieversorgung Südbaar aus.