Blumberg Hülle für Wanderbuch auf dem Blumberger Buchberg zerstört

Vor der Eröffnung der Wandersaison am Wochenende gibt es Ärger: Die Schutzhülle für das Wanderbuch auf dem Buchbergstutz bei Blumberg ist zerstört.

Blumberg (blu) Vor dem Wander-Opening der Stadt Blumberg und des Schluchtensteigs am Wochenende gibt es Ärger. Monika Recktenwald, Ortsvorsitzende des Schwarzwaldvereins, kam am Freitag mit der kaputten Plexiglaskasten vom Buchberg in die SÜDKURIER-Redaktion. Der Kasten ist der Schutz für das Wander- und Gipfelbuch auf dem Buchbergstutz, das sehr gut angenommen werde, so Recktenwald. Sie hofft, dass es am Wochenende nicht regnet, weil das Buch ungeschützt sei. Recktenwald meldet noch weitere Beschädigungen: Bei Kontrollgängen hätten sie festgestellt, dass Wegweiser-Schilder beschädigt wurden und öfters Schilder gestohlen würden. Der Schwarzwaldverein engagiert sich mit seinen Wanderwarten und Mitgliedern für die Markierung der Wandwege und führt Wandertouren. Beim Jahresbericht der Touristinformation am Donnerstag hob Bürgermeister Markus Keller den Schwarzwaldverein als wichtigen und verlässlichen Partner hervor. So führt Monika Recktenwald am Samstag, 5. Mai, die erste Tour auf den Buchbergstutz, Treffpunkt ist 14 Uhr auf dem Wanderparkplatz oberhalb des Blumberger Stadtfriedhofs. Am Sonntag ist um 9.30 Uhr Treffpunkt am Bahnhof Blumberg-Zollhaus, dann geht es auf dem Sauschwänzleweg über die Bielwarenhütte und Wutachflühe zum Bahnhof Lausheim-Blumegg und zurück mit der Sauschwänzlebahn.