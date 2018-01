Riedöschingen Hochwasser in Riedöschingen: Feuerwehr im Großeinsatz

Die Feuerwehren hatten am Montag einen größeren Hochwasser-Einsatz in Riedöschingen. Regen und Schneeschmelze rissen Geröll mit ins Tal.

Die Feuerwehren hatten am Montag einen größeren Hochwasser-Einsatz in Riedöschingen. Andauernder Regen und die Schneeschmelze führten am Montag in dem Stadtteil am Kompromissbach zu einem Hochwasser. Die Wassermassen vom Blumberger Berg rissen auch eine Menge Geröll mit in die Römerstraße. Dort konnten die Kanäle die Wassermassen nicht mehr fassen, das Wasser trat über die Gullys an die Oberfläche.

Die gleiche Situation entstand an dem Kanal unterhalb des Kompromissbaches beim Hegauer Hof. Auch dort waren die Kanalrohre überfüllt, der Bach drohte die Ortsdurchfahrt zu überschwemmen. Die Feuerwehren aus Blumberg und Riedöschingen waren mit rund 20 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Mit Pumpen und Schläuchen leiteten sie das Wasser in den offenen Bachteil auf der anderen Straßenseite. Bild: Reiner Baltzer