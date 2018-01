Blumberg Hoch lebe die Fastnacht!

Die Narren beschäftigt eine neue Leitlinie des Schwarzwald-Baar-Kreises, wonach sie als Veranstalter mehr in die Pflicht genommen werden. Zu unserem gestrigen Bericht "Kinderumzug kann stattfinden", der die Pfetzerzunft Zollhaus-Randen betraf, schreibt Dieter Selig, der Vorsitzende der Narrengesellschaft Blumberg, einen Leserbrief

Hoch lebe die Fastnacht!

Im Jahr 2014 wurde die schwäbisch-alemannische Fasnacht in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Die Entscheidung, wer in dieses nationale Verzeichnis aufgenommen wird, trifft die Kultusministerkonferenz. Die Aufnahme in das deutsche Verzeichnis ist Voraussetzung für eine Bewerbung um die Eintragung auf die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit (UNESCO).

Mit welchen behördlichen Auflagen dieses Kulturerbe mittlerweile zu kämpfen hat, wurde bereits im Pressebericht allgemein erläutert. Für die Narrengesellschaft Blumberg (NGB) sieht das im Einzelnen wie folgt aus. Bis zum Jahr 2013 stellte die NGB einen formlosen Antrag für alle vier Fastnachtsumzüge bei der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis. Diese Umzüge wurden mit Auflagen genehmigt, Gebühr für die Genehmigung 60 Euro. Ab dem Jahr 2014 musste für jeden Umzug gesondert ein Antrag gestellt werden. Kostenpunkt für die Genehmigungen vier mal 40 Euro sind gleich 160 Euro, oder 166,66 Prozent Gebührensteigerung. Nicht nur, dass die Beantragung einen erheblichen Zeitaufwand bedeutet, die Anträge können online nicht ausgefüllt werden, dieses muss händisch geschehen. Die Stadt Blumberg ist verpflichtet, das Einhalten der verkehrsrechtliche Anordnung durch das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis durch eine sachkundige Person überprüfen zu lassen. Wird die verkehrsrechtliche Anordnung durch das Landratsamt nicht eingehalten, kann der Umzug nicht stattfinden beziehungsweise müssen die fehlenden Absperrungen nachgeholt werden. Die Verantwortung für die Straßenabsperrungen trägt schlussendlich der Veranstalter in Person des Vorsitzenden. Für die Absperrungen und Beschilderungen des Fastnachtsonntagumzugs liegt der NGB ein Firmenangebot über circa 1500 Euro vor. Hallo, Narro!

Dieter Selig Blumberg