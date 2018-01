Blumberg Heiteres Gehirnjogging bei den Landfrauen Riedöschingen

"Fit im Kopf" sind nun 30 Teilnehmer nach einem heiteren Gehirntraining bei den Riedöschinger Landfrauen mit dem Heilpraktiker Thomas Drach

Riedöschingen (cow) "Wer rastet, der rostet", lautet ein bekanntes Sprichwort. Um dem entgegenzuwirken und etwas für die grauen Zellen zu tun, bot der Referent Thomas Drach aus Bermatingen seinen Zuhörern ein sehr kurzweiliges Gedächtnistraining, das zum Mitmachen animierte und die Besucher im Laufe des Vortrags von Gehirnbesitzern zu aktiven Gehirnbenutzern machte. Um die Gehirnzellen überhaupt zu Höchstleistungen anspornen zu können, müssen einige wichtige Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehört eine erholsame Schlafphase von bis zu sieben Stunden, denn "der Schlaf ist die Waschmaschine des Gehirns". Neben gesundem Essen und viel Bewegung ist eine gute Stimmung im eigenen Kopf von immenser Bedeutung. Für eine entsprechend positive Atmosphäre sorgte Thomas Drach während seines Vortrags selbst, denn er verstand es bestens, sein Training mit einer ordentlichen Portion Humor zu spicken, so dass die Teilnehmer viel zu lachen hatten, während sie wertvolle Tipps erhielten, wie man sich Zahlen, Namen und andere Fakten besser merken kann. So soll alles Positive, was man sich merken möchte, in der eigenen Vorstellung in Bilder umgewandelt werden. Zum Beispiel kann man die Zahl acht mit einer Achterbahn assoziieren oder sich das vereinbarte Kaffeekränzchen bildhaft vorstellen. Negatives hingegen soll nicht in Bildern abgelegt werden, da es das Gehirn somit schneller vergisst. Um das Gehirn generell auf Trab zu halten, sollen immer wieder neue und ungewohnte Dinge ausprobiert werden, die über die alltäglichen Gewohnheiten hinausgehen, wie zum Beispiel mit links Zähne putzen oder rückwärts eine Treppe hinuntergehen.

Nach zweieinhalb Stunden voller Gedächtnisübungen und zahlreichen Inspirationen für ein gesundes, glückliches und weniger vergessliches Leben endete der interessante und zugleich amüsante Vortragsabend. Thomas Drach, der bereits seit 30 Jahren als Heilpraktiker, Psychotherapeut und Coach tätig ist, hat viele seiner Tipps in seinem Buch "Forever Clever – Das Rundumprogramm für die geistige Fitness" festgehalten.