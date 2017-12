Blumberg Hallenfußballturnier des TuS Blumberg mit den F-Junioren gestartet

Die Hallenfußballturniere der Jugendabteilung des TuS Blumberg in der Blumberger Eichbergsporthalle starteten am Mittwoch mit den F-Junioren

Blumberg (hhr) Fast 200 Fußballknirpse jagten beim F-Jugendspieltag des TuS Blumberg gestern in der Eichbergsporthalle dem Ball hinterher. 19 Mannschaften aufgeteilt in drei Gruppen zeigten sich im Spiel mit der beliebten Rundumbande bestens aufgestellt. Gastgeber TuS Blumberg war gleich mit drei Teams am Start. Mit 34 Nachwuchskickern ist dieser Jahrgang aktuell gut besetzt. Die drei Trainer Sascha Micanovic, Ekrem Bozer und Ratko Sasic hatten am Spiel ihrer Schützlinge ihre helle Freude. Gut vorbereitet überzeugten ihre sieben- bis achtjährigen Minikicker mit großer Begeisterung.

Der Nachwuchs des SV Fützen, der von Fabio Berrer und Manuel Reichhart betreut wurde, war ebenfalls mittendrin.

Auch die Jungkicker des VfL Riedböhringen bewiesen mit ihren Trainern Lothar Mogel und Kai Hettich viel Talent. Insgesamt 51 Spiele wurden in der fast zehnstündigen Veranstaltung ausgetragen. "Das Turnier war innerhalb von einem Tag besetzt," sagt der stellvertretende Jugendleiter des TuS Blumberg, Dirk Schafran. Mit Katja Stocker, die in der Weiherdammschule in Kooperation mit der TuS Jugendabteilung ein soziales Jahr absolviert, war er für die Turnierleitung verantwortlich. Alle Spieler durften sich bei der Siegesehrung über persönliche Preise freuen. Heute Donnerstag, werden die Turniere ab 9 Uhr mit den Bambinis fort gesetzt. Ab 15 Uhr spielen die D-Junioren ihren Sieger aus.