vor 14 Minuten Bernhard Lutz Blumberg Halfpipe in Stuttgart zum Verschenken nach Blumberg

Die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft hat eine abgebaute Halfpipe in Hallschlag in Bad Cannstadt stehen, die sie kostenlos an die Stadt Blumberg abgeben würden, wenn die Stadt Blumberg den Transport übernimmt