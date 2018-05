Blumberg Guido Wolf will der Bergwacht helfen: Arbeitszeit während Einsatz soll vergütet werden

Guido Wolf will der Bergwacht helfen: Arbeitszeit während Einsatz soll vergütet werden

Der Wahlkreisabgeordnete Guido Wolf will Staatssekretär Wilfried Klenk in den Wahlkreis einladen und ihm die finazielle Problematik der Bergwacht näher bringen.

Blumberg (blu) Wandern ist in, allein zu den Bachheimer Pfingstwandertagen kamen rund 1000 Teilnehmer, in der Wutach- und Gauchachschlucht herrschte reger Betrieb. Viele Wege sind als schwierig ausgewiesen, die Schluchten haben zum Teil subalpinen Charakter, Unfälle bleiben da nicht aus.

Für die Verletzten war es oft ein Glück, dass es die Bergwacht gibt. Für die Wutach- und Gauachschlucht, und den Beginn des Schluchtensteigs mit Blumberg ist die Bergwacht Wutach zuständig. Seit mehr als 20 Jahren schon leisten die ehrenamtlichen, bestens ausgebildeten Rettungskräfte Hilfe in Notsituationen, mehr als 1000 Einsätze.

Doch diese ehrenamtliche Hilfe ist in Gefahr. Wenn die Einsätze, was meist der Fall ist, während der Arbeitszeit erfolgen, erhalten die Mitglieder der Bergwacht für ihre Arbeitszeit keine Entschädigung. Bei den Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr sei dies selbstverständlich, betonte Lothar Schmidt, Pressesprecher der Bergwacht Wutach.

Der Wahlkreisabgeordnete Guido Wolf hatte schon einmal einen Vorstoß in den Landtag unternommen, allerdings ohne Erfolg. Auf Anfrage des SÜDKURIER sagte Wolf nun, er werde den neuen Staatssekretär Wilfried Klenk, im Stuttgarter Innenministerium für das Rettungswesen zuständig, in seinen Wahlkreis einladen, und ihm die Problematik schildern. Klenk müsste dafür ein offenes Ohr haben, war er doch unter anderem beim DRK sowie Leiter der Rettungsleistelle in Stuttgart.