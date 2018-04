Blumberg-Neuhaus Grenzübergang Blumberg-Neuhaus: Lastzug verliert Dieselöl

Ölalarm bei der Blumberger Feuerwehr. Ein Lastzugtank ist leck und verliert Dieselkraftstoff

Blumberg-Neuhaus (bal) Die Feuerwehren aus Nordhalden und Blumberg wurden am Donnerstag gegen 16.50 Uhr wegen eines Ölunfalls auf der B 27 am Grenzübergang Blumberg-Neuhaus alarmiert. Dort ist einem Lastzufahrer aus dem Landkreis Kronbach/Bayern aufgefallen, dass sein Fahrzeug Dieselkraftstoff verliert. Bei der Einfahrt in die Zollabfertigungsstelle bemerkte der Trucker das Missgeschick. Er hielt seinen Wagen an und ließ die Feuerwehr verständigen. Die Feuerwehren rückten mit vier Fahrzeugen und 15 Feuerwehrmännern an.

Feuerwehr rückt mit vier Fahrzeugen an

Die Einsatzkräfte unter dem Einsatzleiter Josef Rothermund entdeckten eine Beschädigung im Dieseltank. Die Stelle wurde abgedichtet, eine Ölauffangwanne unter den Tank gestellt. Den Dieselkraftstoff pumpten die Rettungskräfte in die mitgebrachten Ölfässer.

Kraftstoff zum Teil schon auf der Fahrbahn

Ein Teil des Kraftstoffs war bereits auf die Fahrbahn in einem Bereich von über 100 Metern gelaufen. Das Dieselöl wurde im Bereich des Grenzübergangs mit entsprechenden Ölbindemitteln abgebunden und anschließend an den Straßenrand befördert.

Ursache für Tankbeschädigung noch unklar

Der Lastzugfahrer konnte sich die Beschädigung des Kraftstofftanks nicht erklären. Er befand sich auf der Fahrt von der Schweiz nach Deutschland. Am schweizerischen Grenzübergang konnten keine Ölstellen festgestellt werden. Der gesamte Einsatz stand unter der Aufsicht von Kommandant Stefan Band, der einige Kameraden aus dem Führungsstab mit eingesetzt hat.