Blumberg Gitarrenduo Saitenspuren zaubert Mittelmeerklänge in die Komminger Johanneskirche

Das Gitarrenduo Saitenspuren spannt beim Konzert in der Johanneskirchen einen großen musikalischen Bogen.

Lebendige musikalische Eindrücke vermittelte das Gitarrenduo "Saitenspuren" am Pfingstsonntagabend einem erlesenen Publikum bei ihrem vierten Auftritt in der alt-katholischen Johanneskirche in Kommingen.

Edith Lehner und Norbert Neunzling spannten in ihrem Konzertvortrag einen großen musikalischen Bogen von der klassischen Gitarrenliteratur bis zur Neuzeit. Dabei stellten sie verschiedene Instrumente in unterschiedlichen Größen und unterschiedlichem Klang vor.

Musik habe für ihn etwas Göttliches, sagte der Hausherr Pfarrer Stefan Hesse bei der Begrüßung. Ihm sei keine Religion bekannt, in der Musik keine Rolle spiele.

Die anspruchsvolle Reise startete und endete am Mittelmeer. Zunächst interpretierte das Duo das stimmungsvolle Stück "Princess of Lykia" des türkischen Konzertpianisten Fazil Say mit mediterranem Flair. Geschildert wird in diesem Stück ein Liebesdrama unter heißer Sonne.

Bei dem Stück "L'Encouragement" (auf Deutsch: Ermutigung) des Spaniers Fernando Sor kamen in den drei Sätzen klassisch-romantische Gitarren zum Einsatz. Der erste Satz erinnerte an ein Abendlied, die folgenden Variationen waren vom Komponisten eher heiter angelegt.

Zum Abschluss des gab es einen lustigen Walzer, der zum innerlichen Mittanzen einlud. Im Mittelpunkt der vier Stücke von dem Wiener Komponisten Johann Kaspar Mertz stand die höher gestimmte Terzgitarre.

Gondelfahrt in Venedig

Einer gemütlichen Mazurka folgten eine Gondelfahrt in Venedig, ein nachdenklich stimmendes Soldatenlied und ein unruhiger Satz. Der dicht gewobene "Danse d'azur" vom Fujii Shingo schilderte das Mittelmeer aus japanischer Sicht. Das Duo zauberte dabei eine impressionistische Atmosphäre in den Kirchenraum und schreckte auch vor Dissonanzen nicht zurück. Auch hier zeigte sich das Duo Saitenspuren als gut eingespieltes Gitarrenduo.

Zum Abschluss begeisterten Edith Lehner und Norbert Neunzling die Zuhörer in der Komminger Johanneskirche mit dem feierlichen "Vespergang" von Johann Kaspar Mertz.