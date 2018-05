Blumberg Girls Day bei Teubert in Blumberg: Schülerinnen bauen ihr eigenes Radio

Girls Day bei Teubert in Blumberg: Schülerinnen bauen ihr eigenes Radio

Die Blumberger Maschinenbaufirma Teubert interessiert zunehmend auch Mädchen, deshalb nahm drei Schülerinnen am Girls Day teil

Blumberg (blu) Die Blumberger Maschinenbaufirma Teubert nahm auch dieses Jahr am Girls Day teil, teilt das Unternehmen mit. Dieses Jahr hatten drei Mädchen der Blumberger Werkrealschule und der Hüfinger Lucian-Reich-Schule die Möglichkeit, sich Männerberufe einmal näher anzuschauen.

So bot die Teubert Maschinenbau GmbH, Blumberg-Zollhaus, drei Schülerinnen der Region die Möglichkeit, die Firma und den typischen Männerberuf des Elektronikers einmal näher kennen zu lernen.

Ihr Tag bei der Teubert Maschinenbau GmbH begann mit einer Begrüßung durch Susanne Vetter aus der Personalabteilung. Danach stellte Vanessa Ewertz aus dem Marketing ihnen die Firma vor. Während eines Firmenrundgangs konnten die Mädchen sich ein eigenes Bild von den Abteilungen und deren Arbeiten machen. Von der Verwaltung über die Montage zur Fertigung ging es ins technische Büro. Hier durften die Drei einem der Konstrukteure über die Schulter schauen.

Nach dem Rundgang waren die Mädchen gefragt. Zusammen mit Kornelia Schmidl aus dem technischen Büro konnten sie ihren personalisierten Schlüsselanhänger entwerfen.

Dann wurde es knifflig. In der Elektrokonstruktion bauten die Mädchen gemeinsam mit Elektroniker René Sperling ihr eigenes UKW Retroradio. Am Ende des Tages waren die Drei sehr begeistert: „Es war ein sehr interessanter Tag.“ Sie waren sich einig, dass sie jederzeit wieder am Girls‘ Day teilnehmen würden.