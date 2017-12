Riedöschingen Gastspiel der Stinner-Chöre in Riedöschingen

Gastspiel der Stinner-Chöre in Riedöschingen

Ein beeindruckendes Gastspiel gaben jetzt die Stinner-Chöre in einem Gottesdienst in Riedöschingen.

Die Stinner-Chöre, bestehend aus dem Kirchenchor Hüfingen, dem Frauenchor der Baar und dem Jugendchor des Fürstenberg-Gymnasiums Donaueschingen, sangen nach dem eindrucksvollen Gastspiel im Oktober in Bayern jetzt das gleiche Repertoire in Riedöschingen. Arrangiert hatte den Auftritt die Gymnasiastin Laura Fogarizzu aus Riedöschingen, die im abendlichen Gottesdienst in der Riedöschinger Dorfkirche eine Arie von G.F. Händel brillant zu Gehör brachte. Die Stinner-Chöre sangen die melodische Missa brevis von Valentin Rathgeber und das Ave Verum von W.A. Mozart. Besonders hervorzuheben sind die talentierten Solosängerinnen des Fürstenberg-Gymnasiums, die den Chorgesang aufwerteten. Nach dem Gottesdienst revanchierten sich die Riedöschinger Gastgeber mit Glühwein, Punsch, Linzer Torte und Lebkuchen.

Wegen der verkürzten Adventszeit haben sich die Stinner-Chöre entschieden, mit einem Konzert am 7. Januar einen Schlusspunkt zu setzen.