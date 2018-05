Blumberg Fußballschulmädchen trainieren in Blumberg für Olympia

Nach dem Turnier der Realschuljungen folgt das Turnier der Mädchen. Real- und Werkrealschule treten mit drei Teams an.

Am Mittwoch war das Fußballturnier für weiterführende Schulen im Rahmen von "Jugend trainiert für Olympia" im Werner-Gerber-Stadion für die Schulmädchen angesagt. Reallehrerin Julia Schacherer war mit zwei Teams aus der Realschule und einem aus der Werkrealschule angetreten. Eine Mannschaft belegte in ihrer Gruppe den zweiten Platz, die Fußballerinnen der zweiten Gruppe landeten auf Platz vier und die Mädchen der Werkrealschule mussten sich mit einem sechsten Platz zufrieden geben.

Insgesamt gingen 17 Teams der Schulen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis im Blumberger Stadion ins Rennen. In zwei Gruppen dominierten die Mädchen vom Otto-Hahn-Gymnasium Furtwangen das Geschehen. In der dritten Gruppe hatten die Mädchen des Fürstenberg Gymnasiums die Nase vorn.Die drei Teams werden demnächst den Schwarzwald-Baar-Kreis beim Finale auf Regierungspräsiumsebene vertreten. Fußballerinnen aus Schulen in Sankt Georgen, Furtwangen, Donaueschingen und Blumberg stellten die Mädchenteams.

Die Turnierleitung lag in den Händen von Horst Kienzler. Julia Schacherer oblag es, die Vorbereitungen für das Fußballturnier zu treffen. Dabei wurde sie neben ihren Kolleginnen tatkräftig auch vom TUS-Blumberg unterstützt, wofür sie sehr dankbar ist. Sie freue sich über den Zusammenhalt zwischen Schule und den Vereinen, so Schacherer. Das Schulfußballturnier ging jetzt bereits dreimal in Folge in Blumberg über die Bühne.