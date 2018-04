Riedöschingen Frobenius-Thomsin-Schule in Riedöschingen ehrt Sieger im Känguru-Wettbewerb

Frobenius-Thomsin-Schule in Riedöschingen ehrt Sieger im Känguru-Wettbewerb

Die Frobenius-Thomsin-Schule in Riedöschingen fördert bei ihren Grundschülern das Rechnen. Jetzt Frühjahr nehmen Schüler am Känguru-Wettbewerb für Mathematik teil, jetzt wurden die Sieger geehrt.

Riedöschingen – Für Schüler findet jedes Frühjahr am dritten Donnerstag im März der internationale Känguru-Wettbewerb statt. Bei diesem Mathematik-Wettbewerb, der für Schüler der 3. bis 13. Klasse ausgetragen wird, geht es um die Fähigkeit, logisch zu kombinieren. Dieses Jahr nahmen weltweit mehr als sechs Millionen Schüler aus über 70 Ländern teil, allein aus Deutschland gab es mehr als 900 000 Teilnehmer.

Auch die Dritt- und Viertklässler der Frobenius-Thomsin-Schule aus Riedöschingen machten bei diesem Wettstreit mit, bei dem die mathematische Bildung an Schulen unterstützt und Freude an der Beschäftigung mit Mathematik geweckt wird. Am vorigen Freitag waren dann endlich die zentral ausgewerteten Ergebnisse da, auf die die Schülerinnen und Schüler schon seit März gespannt gewartet hatten, teilt die Frobenius-Thomsin-Schule mit.

So konnten Schulleiterin Angelika Sitte und Mathematiklehrerin Martina Baschnagel in der Aula die Preise vergeben; für jeden Teilnehmer gab es neben einer Urkunde ein Knobelspiel. Für das Kind mit dem weitesten Känguru-Sprung, das heißt die meisten am Stück richtig gelösten Aufgaben, gab es ein T-Shirt. Darüber hinaus konnte sich eine Schülerin über einen 2. Preis und weitere Schülerin über einen 3. Preis freuen. Erste bis dritte Preise werden deutschlandweit für die besten fünf Prozent der eingereichten Ergebnisse vergeben.