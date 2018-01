Riedöschingen Frischzellenkur für Riedöschinger Mehrzweckhalle

Der Sanierungsstart ist in diesem Jahr vorgesehen und die Vereine sollen nach dem Umbau mehr Platz haben.

Die Riedöschinger Tischtennisspieler jagen hier die Spieler der gegnerischen Mannschaften um die grüne Platte, beim Dreikönigstheater des Fußballclubs wird sie zur Boulevard-Bühne, ausländische Mitbürger machen sie mit mehreren hundert Gästen gerne zum Hochzeitslokal und wenn die Kritiker von Windkrafträdern auf der Länge eine Informationsveranstaltung abhalten so wie Ende vergangenen Jahres, dann ist sie rappelvoll: Die Rede ist von der Riedöschinger Mehrzweckhalle. Das zentrale öffentliche Gebäude in dem Blumberger Ortsteil wurde 1980 eingeweiht. Mit einer Million Euro ist die Sanierung der so vielfach genutzten Mehrzweckhalle der höchste Einzelposten im diesjährigen Haushaltsentwurf der Stadt Blumberg, wobei Stadtbaumeister Uwe Veith mit Gesamtkosten von bis zu zwei Millionen Euro rechnet. Was muss getan werden? Eine Ortsbegehung mit Ortsvorsteher Robert Schey.

"Dafür, dass die Halle so kostengünstig gebaut wurde, steht sie eigentlich noch gut da", sagt Schey. Bevor der Ortschef auf die Mängel des 38 Jahre alten Gebäudes zu sprechen kommt, will er erst einmal ein Lob loswerden – weil die Mehrzweckhalle von den örtlichen Vereinen als den wichtigsten Nutzern immer gut gepflegt worden ist. Doch der Zahn der Zeit hat an Riedöschingens guter Stube genagt und im Gemeinderat herrscht Einigkeit darüber, dass die Kompromißbachhalle das nächste öffentliche Gebäude in der Gesamtstadt Blumberg sein muss, das eine Frischzellenkur erhält. Bereits vor zwei Jahren hatte Veith zu einem Termin geladen, bei dem die Vereine ihre Sanierungswünsche vortragen konnten. Daraufhin fertigte ein Planungsbüro einen ersten Entwurf an. Wenn's im Laufe dieses Jahres an die Details geht, sollen die Vereine erneut gehört werden, kündigt der Stadtbaumeister an.

Fest steht bislang, dass die Mehrzweckhalle zwei Anbauten erhalten wird. Der eine kommt an die Ostseite entlang des aktuellen Eingangs, der andere an die Südseite. Der Eingangsbereich wird zu einem richtigen Foyer aufgewertet. Die Treppe, die nach oben zur Halle führt, wird verschwinden, denn der dann barrierefreie Eingang in die Halle wandert an die Nordostseite in Richtung der Parkplätze. Das Foyer erhält eigene Toiletten. Robert Schey kann sich gut vorstellen, dass der neue Eingangsbereich für kleinere Feste vermietet werden kann, außerdem seien hier Vereinsbesprechungen möglich, auch die erste Gmond könnte dort stattfinden.

Der rund 40 Quadratmeter große Anbau an der Südseite wird als Lager dringend benötigt. Platz für Sportgeräte und -utensilien ist im Augenblick ganz knapp. So müssen zum Beispiel die Frauen der Jazzgymnastik ihre Steppbretter und ihre Bodenmatten im Hausmeisterzimmer lagern, weil in den eigentlichen Geräteräumen alles vollgestellt ist. Die Halle selbst soll einen neuen Bodenbelag erhalten. Ganz wichtig sei es auch, die Lüftungsanlage wieder auf Vordermann zu bringen, sagt Schey. Die ist nämlich sehr laut, bei Konzerten oder Theatervorstellungen kann sie nur in den Pausen eingeschaltet werden, ansonsten würde der von ihr ausgehende Krach den Musik- oder Schauspielgenuss stören. Ein großes Fragezeichen steht derzeit noch hinter dem Dach. Das Flachdach sei schon ein Jahr nach Bauende undicht gewesen, weiß der frühere Hausmeister Wilhelm Scheyer. Ob es samt Unterbau komplett erneuert gehört, muss noch untersucht werden. Auch die Duschen und Umkleideräume entsprechen längst nicht mehr den aktuellen Standards. Aus einigen Duschköpfen tröpfelt es nur noch, ein Indiz für marode Leitungen. "Wir haben ein Kalkproblem", sagt Schey. Trotz Entkalkungsanlage. Die Außenanlage gehört für Schey und seine Ortschaftsratskollegen ebenfalls aufgehübscht: "Mal sehen, was an Geld dafür übrig bleibt."

Vor der Renovierung werden sich die Verantwortlichen auch Gedanken darüber machen müssen, was mit der Heizung geschieht. Denn auch die ist in die Jahre gekommen und funktioniert nicht mehr zuverlässig. Zuletzt hat sie bei der Nachmittagvorstellung des Dreikönigstheaters gestreikt – da war lachen im Wintermantel angesagt.

Halle als Köder

Als die Landesregierung Ende der 60er-/Anfang der 70er-Jahre die Gemeindegebietsreform auf den Weg brachte, war die Aussicht auf eine Mehrzweckhalle (und weitere Infrastrukturverbesserungen) einer der Köder, mit der Blumberg den damals selbstständigen Ort Riedöschingen an sich binden wollte. Bei einer Bürgeranhörung Ende November 1970 stimmten in Riedöschingen von 582 Wahlberechtigten 283 gegen und nur 141 für eine Unterzeichnung des Eingliederungsvertrags. Erst im Februar 1972 sprachen sich 209 Riedöschinger für die Eingemeindung aus. 119 hofften weiterhin auf Selbstständigkeit. Diesem Votum folgte auch der Riedöschinger Gemeinderat unter dem Vorsitz von Bürgermeister Alfons Zeller. Sechs Räte stimmten dafür, sich Blumberg anzuschließen, drei Räte wollen die Unabhängigkeit erhalten wissen. (hon)