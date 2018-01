Achdorf Feuerwehr- und Gemeinschaftshaus Achdorf: Stadt stellt Zuschussantrag

Für das geplante Feuerwehr- und Gemeinschaftshaus in Achdorf wird die Stadt einen Zuschuss aus dem Ausgleichsstock beantragen. Der Gemeinderatsschluss war einstimmig.

Zuschussantragwird gestellt

Blumberg/Achdorf (blu) Das geplante neue Gemeinschafts- und Feuerwehrhaus in Achdorf soll zügig auf den Weg kommen. Einstimmig hat der Blumberger Gemeinderat am Donnerstag beschlossen, das Vorhaben mit einer Bausumme von 1,36 Millionen Euro in den Haushalt 2018 aufzunehmen. Ebenso einstimmig beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, für das Projekt aus dem Ausgleichsstock des Landes 300 000 Euro Zuschuss mit Ausnahmeregelung zu beantragen. Die Ausnahmeregelung ist nötig, weil der Zuschussantrag bis 1. Februar beim Regierungspräsidium Freiburg sein muss und zudem der Haushalt für das betreffende Jahr verabschiedet sein muss. Bürgermeister Markus Keller begründete den Antrag auf eine Ausnahmeregelung so: "Wir hatten die Maßnahme im Haushalt 2017 schon finanziert", mit dem Antrag für den Ausgleichsstock sei die Stadt aber nicht zum Zug gekommen. Wegen der Umstellung des Haushalts auf das neue Kommunale Haushaltsrecht, die Doppik, werde der Haushalt für dieses Jahr aber erst im März verabschiedet.