Blumberg-Achdorf Feuerwehr Achdorf bestätigt Abteilungskommandant Joachim Schelb und sein Team

Die Achdorfer Feuerwehrmänner haben ihr Führungsteam um Abteilungskommandant Joachim erneut gewählt. Schelb zieht eine positive Bilanz.

Auf der Generalversammlung der Achdorfer Feuerwehrabteilung in der "Scheffellinde" wurde dem Führungsteam erneut das Vertrauen ausgesprochen. Welch hohen Stellenwert die Wehr in Achdorf hat, zeigte sich an der Anwesenheit von Kommandant Stefan Band, seinem Stellvertreter Peter Frey sowie Ortsvorsteher Hans-Peter Mess.