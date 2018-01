Blumberg Fastnächtliche Appetithappen auf die Programmabende der Narrengesellschaft Blumberg

Die Programmabende der Narrengesellschaft stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Ein Comic-Held rettet die Narrenwelt".

Fast alle Akteure der Gesellschaft fanden sich vor Kurzem in der Stadthalle zur Generalprobe ein. Es galt, 19 Programmpunkte abzuhandeln. Bis auf Kleinigkeiten, die an Ort und Stelle bereinigt wurden, saßen die einzelnen Darbietungen, darunter amüsante Büttenreden, rassige Tänze der verschiedensten Formationen, Stimmungsrunden und natürlich die launige Begrüßungsreden von Narrenpräsident Dieter Selig und seinem Vertreter Marc Lengsfeld.

Die Besucher dürfen sich auf viel Kokolores und herrliche Anzüglichkeiten freuen. Gut aufgelegt zeigen sich bei der Generalprobe Sitzungspräsident Friedhelm Friker und sein Mitstreiter Simon Höfle, die auf humorvolle Art durch das Programm führen. Die beiden Narren animieren das Publikum zum Singen und Schunkeln. "Wir schreiben die fünfte Jahreszeit und bringen ihnen die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise der Narrengesellschaft Blumberg nahe, das mit den aktiven Mitgliedern am Programmabend unterwegs ist, um die Comic-Helden zu finden, die die Narrenwelt noch retten können", so der Sitzungspräsident und sein Vertreter.

Gänseliesel wieder dabei

Dann heißt es Brücke frei für die Minifunken, die einen tollen Tanz auf das Parkett legen. Nach einer einjährigen, kreativer Pause sind auch die Gänseliesel wieder mit von der Partie. Einen spannenden Tanzwettbewerb der Batmen gegen die Jokers liefern die 13 Top-Ten-Mädels ab. Im Anschluss bringen die Burghexen das Programm durcheinander, sehr zum Ärger von Sitzungspräsident Friedhelm Friker. Der Auftritt von Heidi Michaelis, alias Klara, ein Bühnenhit. Die Hofnarren nehmen die Comic-Helden der Klatschmohnwiese ins Visier. Dann kommen Franz, die Stimmungskanone, und die Funkengarde mit einem tollen Gardetanz. Und dann der starke und schräge Auftritt von Elke Bellhäuser und Martina Selig, die kein gutes Haar an ihren Ehemännern lassen. Ein heißer Auftritt der Tanzformation Charly's Angel's bringt im Anschluss das Publikum in Wallung. Die sechs jungen Närrinnen in ihren wunderbaren Kostümen sorgen für viel Beifall. Schließlich entführen die Burgpfeifer in eine heldenhafte Sage.

Friedhelm Friker, Simon Höfle und die Narrenräte verabschieden schließlich alle Akteure. "Wir danken allen, die uns bei unserer Weltraumreise mit den heldenhaften Auftritten begleitet haben." Dann heißt es wieder wie in jedem Jahr: "An Fastnacht sind wir in Blumberg, wenn's hier wieder klingt mit Donnerhall, gehen wir zum Fastnachtsball."

Karten

Karten für die drei Programmabende der Narrengesellschaft am Samstag, 3. Februar, Freitag, 9. Februar, und Samstag, 10. Februar (jeweils ab 19.30 Uhr in der Stadthalle) gibt es bei Esther Hartmann, Telefon 1260, und Elke Bellhäuser, Telefon 9001. Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro.