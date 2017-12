Blumberg Familie und Frieden sind den Blumbergern am wichtigsten

Viele Blumberger feiern Silvester in der Familie. Für das Jahr 2018 wünschen sie sich vor allem Frieden, ergab einen Umfrage des SÜDKURIER

Blumberg – Die Blumberger Bürgerinnen und Bürger feiern Silvester dieses Jahr vor allem im Familienkreis. Was wird die Zukunft bringen, lautet manchmal die bange Frage auch angesichts der politischen Großlage. Auf die Silvesterfeiern und einen guten Rutsch ins neue Jahr freuen sich eigentlich alle Blumberger Bürgerinnen und Bürger. Bei der Frage nach den Wünschen für das neue Jahr stehen Gesundheit und der Friede in der Welt an erster Stelle. Insgesamt gesehen sind die Einwohner jeglichen Alters recht zufrieden, wie es an 2017 gelaufen ist. Über Politik wollten die Wenigsten bei einer Umfrage reden.