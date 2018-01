Blumberg FC Riedöschingen ist so erfolgreich wie nie

Björn Werhan ist neuer Vorsitzender und Heinz Jäger ist neuer Trainer der Herrrenteams.

Im besten sportlichen Jahr in der fast 60-jährigen Vereinsgeschichte gibt es beim FC Riedöschingen jetzt zwei wichtige Wechsel. Björn Werhan löst Mathias Schey als ersten Vorsitzenden ab. Karina Schorpp ist neue Stellvertreterin. Jeanette Vetter rückt als Beisitzerin nach.

Seit Donnerstag trainiert Heinz Jäger die beiden Herrenmannschaften. Er tritt die Nachfolge von Gerd Hauser an, der im Sommer zurücktrat. Der scheidende Vorsitzende Mathias Schey war bei der Generalversammlung am Samstag im Clubheim stolz darauf, dass die erste Mannschaft erstmals seit den achtziger Jahren den Aufstieg in die Bezirksklasse schaffte. In der Zwischenzeit übernahm Björn Werhan das Training und wurde von Cotrainer Udo Geiger und Torwarttrainer Uli Zeller unterstützt. Erfreulich war für den Verein auch, dass der zweite Zuschussteil für den Umbau des Clubheims in Höhe von 20 200 Euro endlich ausgezahlt wurde. Schey beklagte, dass der FC keine Schiedrichter stellen könne, was zu Strafzahlungen führe. Der bereits fast entsorgungsreife Rasen auf dem Spielfeld habe ich dank intensiver Pflege wieder erholt.

Schriftführer Andreas Zeller erinnerte an wichtige Vereinsaktivitäten wie die jährlichen Theateraufführungen, das Narrentreffen oder das Maibaumsetzen. Außerdem wurden die Außenanlagen um das Vereinsheim auf Vordermann gebracht. Der Zweckbetrieb koste mehr, als er einbringe, berichtete der Hauptkassier Andreas Metzger. Während der Verein ein deutliches Minus machte, erzielte die Jugendkasse einen kleinen Überschuss. Ein Darlehen für den Umbau des Clubheims konnte inzwischen komplett getilgt werden.

Aktuell hat der FC 297 Mitglieder. Um Steuern einzusparen, könnte ein Förderverein gegründet oder einige Veranstaltungen eingestellt werden, regte Metzger an. Erich Schey und Hermann Schwarz überprüften die rund 600 Buchungen und bestätigten einwandfreie Kassenführung.

Der Spielausschussvorsitzende Andreas Schorpp berichtete von spannenden Kämpfen um den Aufstieg. Momentan spielt die Erste auf dem 14. Tabellenplatz in der Bezirksliga. 2017 wurden 55 Spieler eingesetzt, 33 Spieler erzielten 134 Tore. Die Damenmannschaft spielt aktuell auf dem ersten Platz und hat die beste Defensive in der Beziksliga, sagte Jeannette Vetter. Der Kader umfasst 19 Spielerinnen mit vielen jungen Talenten. Bei der Jugend wird in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Hondingen gekickt, erklärte Jugendleiter Michael Weidner. Nur F-Junioren und die Bambinis werden vom FC Riedöschingen selbst trainiert. Ortsvorsteher Robert Schey stellte fest, dass der Vorstand viel Arbeit zu leisten hat. Björn Werhan verabschiedete seinen Vorgänger Mathias Schey, der als Aktiver 55 Spiel bestritt und überreichte ein Trikot des VFB Stuttgart. 2018 wird die Spielgemeinschaft zehn Jahre, die Damenmannschaft 20 Jahre und die Unterabteilung Dance, Gym und Fun 30 Jahre alt.