vor 4 Stunden Reiner Baltzer Blumberg Eröffnung der Wandersaison in Blumberg mit Rekordbeteiligung

Zur Eröffnung der Wandersaison in Blumberg boten der Schwarzwaldverein und die Touristinformation zwei geführte Touren an. Die Beteiligung am Samstag auf den Buchbergstutz war mäßig. Der Start am Sonntag übertraf mit mehr als 60 Teilnehmern die Erwartungen.