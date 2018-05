Blumberg Energieversorgung Südbaar erfolgreich: Kundennähe schafft Vertrauen

Blumberg – Wie sich die Energieversorgung Südbaar als kleiner Versorger auf dem Markt behauptet, zeigte sich im Gemeinderat. Auf der Tagesordnung stand der Wirtschaftsplan 2018 der Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG (ESB), wie das Unternehmen seit der Stromfusion der Südbaar Anfang 2016 heißt. Seither sind neben den beiden Gründungsgesellschaftern, der Stadt Blumberg und der Energiedienst Holding AG (früher Kraftwerk Laufenburg), auch noch die Städte Hüfingen und Bräunlingen Gesellschafter. Blumberg sei später dran, in Hüfingen und Bräunlingen sei die Zustimmung schon erfolgt, sagte Bürgermeister Markus Keller, "bei uns ist es im Tagesgeschäft untergegangen."

Das Unternehmen

Die Energieversorgung Südbaar wurde 1986 gegründet. Ziel war eine Gasversorgung des damaligen Blumberger Bürgermeisters Werner Gerber auf dem flachen Land aufzubauen, Gründungsgesellschafter waren die Stadt Blumberg, die ihre Stadtwerke mit dem Stromnetz einbrachten und das damalige Unternehmen Kraftwerk Laufenburg (KWL, heute die Energiedienst Holding AG). Beide Gesellschafter hielt je 50 Prozent der Anteile, es war eines der ersten Unternehmen einer öffentlichen Kommunen mit einem Partner aus der Privatwirtschaft.Stromunion der Südbaar: Im Januar 2016 wurde aus der früheren GmbH einen gleichnamige GmbH & Co. KG mit den Städten Hüfingen und Bräunlingen als weitere Gesellschafter. Die drei Städte halten je 20 Prozent der Anteile, Energiedienst hält 40 Prozent. Die Initiative für die Stromunion kam von Hüfingens damaligem Bürgermeister Anton Knapp im Gespräch mit ESB-Geschäftsführer Thomas Fischinger. Die ESB liefert Strom an Blumberg mit allen Teilorten sowie Hüfingen und Bräunlingen mit allen Teilorten. Die ESB liefert Gas an Blumberg, Riedböhringen, die Kernstadt Hüfingen und Döggingen. Die ESB betreut 13 000 Stromzähler und 1100 Gaskunden. (blu)