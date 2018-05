Blumberg Einweihung der Glasfasermanufaktur von Metz Connnect in Blumberg mit Wirtschaftsministerin ein Höhepunkt

Die Einweihung der Glasfasermanufaktur von Metz Connnect in Blumberg mit Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut war ein Höhepunkt im Jahr 2017. Der Jahresbericht der Wirtschaftsförderung und des Standortmarketings wurde im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt.

Blumberg – Wie Wirtschaftsförderung in Blumberg funktioiniert, wurde am Donnerstag beim Bericht der Abteilung Wirtschaftsförderung und Standortmarketing deutlich. Vor einigen Jahren verkaufte die Stadt die letzten freien Flächen im Gewerbegebiet Vogelherd an die familiengeführte Unternehmensgruppe Metz Connect mit Sitz in Blumberg. Dort entstanden eine Glasfasermanufaktur für bis zu 50 Arbeitsplätze und ein neues Logistikzentrum. Zur Einweihung am 27. April 2017 kam die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut persönlich. Es war ein Höhepunkt im Wirtschaftsjahr 2017 der Stadt.