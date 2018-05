vor 1 Stunde Reiner Baltzer Blumberg Einbrüche in zwei Blumberger Gaststätten: Die Polizei sucht Zeugen

Eine Einbruchsserie scheint sich in Blumberg anzubahnen. In der Nacht zum Mittwoch gab es gleich zwei Einbrüche in Gaststätten mit Automatenaufbrüchen.