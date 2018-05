Blumberg Einbruchversuch in Blumberger Gaststätte vereitelt

Auf frischer Tat ertappte ein Blumberger Gastwirt zwei Täter bei einem Einbruchversuch in sein Lokal.

Blumberg (blu) Ein Einbruchsversuch in einer Pilsbar in der Blumberger Winklerstraße endete abrupt, als die Täter vom Gaststätteninhaber überrascht wurden, meldet die Polizei. Es war am frühen Dienstagmorgen, der Betreiber der Bar hielt sich gegen 2.30 Uhr noch im Gebäude auf, als er Geräusche an der Eingangstüre der Gaststätte hörte. Gerade im Begriff die Eingangstüre einer Pilsbar in der Winklerstraße aufzuhebeln, sind zwei bislang unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen von dem Gaststätteninhaber überrascht und dabei in die Flucht geschlagen worden. Als er aus einem Fenster schaute, sah er zwei männliche Personen auf der Treppe zum Eingang stehen, die sich gerade mit einem Hebelwerkzeug an der Türe zu schaffen machten. Als er diesen zurief, ergriffen die beiden etwa Mitte 20 Jahre jungen Männer sofort die Flucht und rannten zu einem unweit auf einem Parkplatz bei einem Energieversorgungsunternehmen abgestellten Auto, so die Polizei. Mit dem Wagen seien die Täter dann über die angrenzende Hauptstraße stadtauswärts davongefahren. Bei den jungen Männern handelte es sich nach Angaben der Polizei um einen etwa 175 Zentimeter großen Täter, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover und um einen etwas kleineren Mann, der mit einem dunkelroten Kapuzenpulli bekleidet war. Zu dem bei der Flucht verwendeten Auto konnte der Barbetreiber keine näheren Angaben machen. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) ermittelt nun wegen dem versuchten Einbruch und bittet um weitere Hinweise zu den flüchtigen Tätern.