Blumberg Einbruch im Blumberger Jugendhaus: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Einbruch im Blumberger Jugendhaus Ende Dezember sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise nach dem Verbleib einer gestohlenen Musikanlage.

Blumberg (blu) Zu einem Einbruch in den Jugendtreff Blumberg Ende Dezember sucht Polizei nach wie vor Zeugen und bittet um Hinweise zum Verbleib einer Musikanlage. Der Einbruch in das Jugendhaus im Gewann Dämmlewiesen hatte sich, wie bereits berichtet, in der Nacht von Mittwoch, 20. Dezember, auf Donnerstag, 21. Dezember, ereignet. Die Täter hatten laut Polizeiangaben eine Fensterscheibe neben dem Haupteingang eingeschlagen und aus den Räumen Unterhaltungselektronik im Wert von rund 1000 Euro entwendet. Die Polizei ermittelt, das Polizeirevier Donaueschingen sucht Zeugen und bittet um Hinweise um Verbleib einer bei dem Einbruch entwendeten Musikanlage (Bild). Hinweise werden unter der Telefonnummer 0771/83783-0 erbeten.