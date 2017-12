Blumberg Dritte Stelle beim Polizeiposten Blumberg ab Januar wieder besetzt

Beim Polizeiposten Blumberg wird die dritte Stelle ab Januar wieder besetzt: Kamil Sokol kommt vom Polizeirevier Donaueschingen.

Der Polizeiposten Blumberg ist ab Januar zumindest als Dreier-Team wieder komplett. Ab 1. Januar verstärkt Kamil Sokol, der bisher noch beim Polizeirevier Donaueschingen im Streifendienst ist, den Posten, der derzeit 2,75 Stellen hat. Sokol ist dann Nachfolger für Siegfried Fürst, der im August dieses Jahres in den Ruhestand ging. Bei einem Besuch des Abgeordneten und Landesjustizministers Guido Wolf am Donnerstag auf dem Polizeirevier Donaueschingen wurde deutlich, dass alle hoffen, dass auf Dauer auch die vierte Stelle in Blumberg wieder besetzt wird.