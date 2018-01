Blumberg Drei strahlende E-Jugendsieger in Blumberg

Gelungener Abschluss bei den Hallenturnieren des TuS Blumberg. Rund 500 Nachwuchskicker im Wettstreit.

Mit drei E-Jugendturnieren schloss der TuS Blumberg sein dreitägiges Hallenevent ab. Mit der DJK Donaueschingen, dem BSV Schwenningen sowie dem FC 08 Villingen trugen sich drei renommierte Clubs in die Siegerliste ein. Die 19 Mannschaften spielten in drei Gruppen ihre Champions aus. Zehn Stunden Hallenfußball wurde zum Finaltag non stopp geboten. Gastgeber TuS Blumberg war gleich mit drei Vertretungen am Start. Die Mannschaften der Trainer Benny Reisinger, Manuel Ruf und Michael Kübler taten sich gegen die starke Konkurrenz schwer und kamen nicht über hintere Plätze hinaus. Mit über dreißig Kinder kann man aber in diesem Jahrgang auf ein personell, großes Potential setzen.

In den insgesamt 51 E-Jugendspielen erzielten die 19 Mannschaften in ihren drei Gruppen 254 Tore und sorgten auf den gut gefüllten Rängen für viel Beifall. Mit den drei eigenen Schiedsrichter Stefan Vid, Marco Baier und Sergio Blanco standen drei überzeugende Spielleiter auf dem Hallenparkett. Sportlich stand die Veranstaltung auf hohen Niveau. Besonders der Nachwuchs des FC 08 Villingen, der in seiner Gruppe ungefährdet durch marschierte und mit 32:4 Treffer für einen Torrekord sorgte, begeisterte die Zuschauer. Aber auch Mannschaften wie der SV Zimmern, die DJK Donaueschingen oder der BSV Schwenningen überzeugten mit spielerischer Klasse.

König Fußball beherrschte die Eichbergsporthalle und die Jugendabteilung des TuS Blumberg zeigte sich während der dreitägigen Mammutveranstaltung von seiner besten Seite. Unter den vielen Helfern war auch der TuS Vorsitzende Marco Hörenz hinter der Theke im Einsatz. Einen ganz tollen Job machte auch die Turnierleitung. Das Duo mit Organisationschef Dirk Schafran und Katja Stocker war während der drei Tage über dreißig Stunden als kompetente Taktgeber im Einsatz. In rund 150 Begegnungen waren fast 500 Nachwuchskicker in den 55 Mannschaften im Einsatz. Bei den Siegerehrungen, die TuS Jugendleiter Stefan Vid vornahm, wurden alle teilnehmende Spieler für ihren immer fairen Einsatz mit persönlichen Preisen belohnt.