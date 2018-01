Kreis Waldshut Die Uhr für Einsprüch gegen Schweizer Atomlager-Standort tickt

Die Schweiz treibt die Suche nach einem Standort für ein Atommüll-Endlager sowie für die Oberflächenanlagen voran. Am Freitag, 9. März, endet die Möglichkeit für Gemeinden, Landkreise, Organisationen und einzelne Bürger, Stellungnahmen zu den geplanten Standorten abzugeben. Vor der Informationsveranstaltung am kommenden Dienstag hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die Veranstaltung

Die Informationsveranstaltung des Deutschen Bundesamts für kerntechnische Entsorgungssicherheit in Berlin ist am Dienstag, 30. Januar, von 19 bis 21.30 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus in Waldshut-Tiengens Stadtteil Tiengen. Nach der Begrüßung und Einführung in das Thema durch die Vizepräsidentin des Bundesamtes, Silke Albin, folgen weitere Referate. Dazwischen sowie am Ende soll das Publikum ausreichend Zeit für Fragen haben.