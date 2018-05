Blumberg Die Blumberger Sauschwänzlebahn dampft auf Rekordkurs

Die Bahnbetriebe Blumberg melden starken Beginn der 42. Saison der Museumsbahn. Auch die Vorbuchungen für die nächste Zeit lägen auf hohem Niveau, hieß es. Zielgruppe sollen künftig auch asiatische Reisegruppen werden.

Blumberg – Recht erfolgversprechend ist die Blumberger Sauschwänzlebahn in ihre 42. Saison gestartet. "So stark hat die Saison in den letzten Jahren noch nie begonnen wie dieses Jahr", sagte Christian Brinkmann, Geschäftsführer der zuständigen Bahnbetriebe Blumberg, auf Anfrage des SÜDKURIER.

Auslastung der Züge bei 70 Prozent

Die Auslastung der Züge schätzt Christian Brinkmann auf circa 70 Prozent. Die Vorbuchungen für die weitere Saison seien ebenfalls auf einem hohen Niveau, so Brinkmann, "insofern schauen wir mit Zuversicht nach vorne". Selbst erklärtes Ziel für die Saison 2019 sind 100 000 Fahrgäste, voriges Jahr waren es rund 95 000 Gäste.

Zwei starke Regionen

Bei den Fahrgästen sind die stärksten Regionen nach wie vor das südliche Baden-Württemberg und die deutschsprachige Schweiz. Hier wirkt sich sicher auch der jährliche Messeauftritt auf der CMT in Stuttgart positiv aus. Doch die Ausstrahlung von Deutschlands schönster Museumsbahn reicht bis nach Bayern, Hessen oder Nordrhein-Westfalen, und europaweit bis nach England und Italien.

Blick Richtung Asien

Interessant für Brinkmann wären die asiatischen Reisegruppen, die etwa zum Schloss Hohenschwanstein fahren, im südlichen Baden-Württemberg zum Beispiel die Burg Hohenzollern besuchen und dann weiter zu Zielen in der Schweiz fahren, sprich, also an Blumberg vorbeikommen.

Spannendes Angebot

Weitere Faktoren sind das breite spannende Angebot für Einzelgäste sowie Familien und Vereine, ist Brinkmann sicher.

Veranstaltungen gefragt

Vielversprechend laufen diese Saison auch die Veranstaltungen, machte Jasmin Schmerbach von den Bahnbetrieben Blumberg deutlich. Der Auftakt zum Saisonstart war mit allein 430 Fahrgästen und zahlreichen Besuchern aus Blumberg und der Region überdurchschnittlich gut besucht. Und die beiden Fahrten am Märchentag am Pfingstsonntag (20. Mai) mit Aschenputtel als Thema war zweimal ausverkauft.

Ingenieursfahrten des Schwarzwaldhof

Die erste Schwarzwaldhof-Ingenieurfahrt dieses Jahr ist am Freitag, 1. Juni, um 10.10 Uhr. Wer teilnehmen will, muss sich wegen des Feiertags Fronleichnam am Donnerstag bis zum heutigen Dienstag, 29. Mai anmelden, unter Telefon 07702/51 300, E-mail: info@sauschwänzlebahn.de; Einsendeschluss am Dienstag ist aus organisatorischen Gründen 12 Uhr. Wer bei dieser Ingenieursfahrt nicht zum Zug kommt, hat noch drei weitere Möglichkeiten dieses Jahr: am 6. Juli, am 23. September und am 5. Oktober.

Feinschmeckerfahrt im Juli

Die nächste Großveranstaltung ist am 16. Juni die Légère Feinschmeckerfahrt mit dem Sponsor Bad Dürrheimer Mineralbrunnen. Recht gut gebucht seien schon die Sonderfahrten "Wein unter Dampf" am 21. Juli und die Whisky-Fahrt am 15. September.

Wanderzug beliebt

Gut angenommmen wurde bisher auch schon der Wanderzug, hier seien aber immer noch Plätze frei, da der Zug unter anderem für die spontanen Wanderer gedacht sei.

Weitere Informationen im Internet:www.sauschwaenzlebahn.de