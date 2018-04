Blumberg Die Blumberger CDU hat die Kommunalwahl im Blick

Die Blumberger CDU hat die Kommunalwahl im Blick und hat schon erste Gespräche geführt. Der Stadtverband Blumberg bestätigte das Vorstandsteam um Jan Schweizer und ehrte mehrere verdiente Mitglieder.

Der Blick im CDU-Stadtverband Blumberg richtet sich auf die Kommunalwahl 2019. Sie hätten schon mehrere Gespräch geführt, sagten der Vorsitzende Jan Schweizer und Fraktionssprecher Dieter Selig am Freitag auf der Generalversammlung des Stadtverbands im Hotel "Hirschen" in Blumberg. Ziel sei, wieder eine Liste mit qualifizierten Kandidatinnen und Kandidaten zu erstellen.

Leicht wird es nicht, verliert doch die Fraktion nach Viktor Frick in den nächsten Monaten noch einen weiteren Kollegen berufsbedingt und eine Kollegin, die erfreulicherweise Nachwuchs erwartet, wie Dieter Selig am Freitag mitteilte, und schrumpft dann auf elf Sitze. Und der CDU-Stadtverband Blumberg hat in den letzten 20 Jahren mehr als ein Drittel seiner Mitglieder verloren, von mehr als 120 Ende der 1990er Jahre auf noch 81 Ende 2017, zwei weniger als Ende 2016, bedingt durch einen Todesfall und einen Austritt.

Doch die Christdemokraten bleiben Blumbergs stärkste Partei, entsprechend selbstbewusst blickte der Vorsitzende Jan Schweizer auf das Jahr zurück. 2017 war Bundestagswahlkampf. Zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei hätten sie einiges auf die Beine gestellt, darunter den Besuch des damaligen Parlamentarischen Staatssekretärs und jetzigen Gesundheitsministers Jens Spahn im sanierten Feuerwehrhaus. Die Tour de Südbäärle des Landtagsabgeordneten Guido Wolf führte zum Schwarzwaldhof. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch der Daimler-Baustelle in Immendingen. Angedacht sei, den neuen Thyssen-Krupp-Turm in Rottweil zu besuchen. Der CDU-Kreisvorstand habe in Blumberg getagt.

Über die Arbeit im Gemeinderat berichtete Fraktionssprecher Dieter Selig. Vieles hätten sie auf den Weg gebracht wie die Planung für das neue Pflegeheim in der Achdorfer Straße und das Gemeinschaftshaus Achdorf, den Ausbau der Schulsozialarbeit und die Breitbandversorgung.

und Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei sagte, er sei stolz auf die CDU in Blumberg und ihre Akteure, die die Stadt durch ihre Arbeit erkennbar nach vorne gebracht hätten. Frei ist zuversichtlich, dass die B 27-Ortsumfahrungen endlich voran kämen. Aus dem Kreistag berichteten die Kreisräte Michael Walter und Markus Keller. Sie hätten sich eingesetzt, vor allem, wenn es um die Belange Blumbergs gegangen sei, sagte Michael Walter, zum Beispiel um weitere Unterstützung für die Museumsbahn oder um den Breitbandausbau. Beim Straßenausbau hoffe er, dass Zollhaus nicht auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben werde. Bürgermeister Markus Keller ergänzte, der Breitbandausbau sei nur so mit Vollgas möglich, weil der Kreistag vor drei Jahren beschlossen hätte, 20 Millionen Euro für das Netz zwischen den Gemeinden (Backbone) zur Verfügung zu stellen. Beim Straßenbau sähen sie die Umfahrungen Zollhaus und Randen nicht in Konkurrenz zur B 523 bei Villingen, deshalb hätten sie die Resolution für die B 523 mit unterschrieben. Auch für das Kreistierheim hätten sie eine gute Lösung gefunden, dank der Stadt Donaueschingen. Er sei froh, dass der Kreis die Aufgabe der Kommunen übernehme.

Länger diskutiert wurde der Punkt Beitragsanpassung, wonach der Kreisverband die Umlage von bisher 3,57 Euro im Monat bis 2020 auf 4,50 Euro anheben wolle, wie Kassierer Markus Zimmermann schilderte (wir werden noch darüber berichten). Zimmermann wurde einwandfreie Arbeit attestiert, die Entlastung erfolgte einstimmig.

Bei den Wahlen wurden die vier Mitglieder fast durchweg einstimmig bestätigt (Infokasten).

Ehrungen: Geehrt für langjährige Treue wurden Ulrich Hamburger (Achdorf) für 55 Jahre in der CDU, Helen Scherer (Blumberg) für 45 Jahre in der Partei. Für 25 Jahre erhielt Hermann Sauter (Kommingen) neben der Urkunde auch noch die bronzene Ehrennadel.