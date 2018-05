Blumberg Der bekannte Blumberger Gottfried Fleisch feiert am Pfingststonntag seinen 80. Geburtstag

Gottfried Fleisch in Blumberg wird 80: ein Leben für die Familie und die Vereine

Gottfried (Goldi) Fleisch wird am morgigen Pfingstsonntag achtzig Jahre alt. Am 20. Mai 1938 kam er in München zur Welt und zog 1944 mit seiner Mutter nach Radolfzell. Dort wuchs er als "Seehas" auf, wie die Menschen dort genannt werden. Nach dem Schulabschluss absolvierte er eine Lehre beim Pumpenhersteller Allweiler und legte die Gesellenprüfung ab. Dann folgte die Bundeswehrzeit.

Danach arbeitete der Jubilar bei der Firma Telefunken in Konstanz und 1969 kam er als Lehrlingsausbilder zur Firma Schiesser in die Eichbergstadt und betreute im Saal des alten "Grenzhof" mit 70 Mitarbeiterinnen die Außenstelle des Radolfzeller Unternehmens.

Seit 1964 verheiratet mit seiner Frau Dietlinde, verlegte er zusammen mit den Töchtern Jutta und Sonja seinen Lebensmittelpunkt 1970 endgültig nach Blumberg. Nach Schließung der Schiesser-Filiale wechselte er zur Firma Teves ins technische Büro und war die letzten sechs Arbeitsjahre bis zur Pensionierung freigesteller stellvertretender Betriebsratsvorsitzender.

Aber es war nicht nur die Berufstätigkeit, die das Leben von Gottfried Fleisch prägte. So ist er seit 1970 dem Blumberger Tischtennis. Club verbunden, war zehn Jahre Chronist des Vereins dann sechs Jahre Vorsitzender und zwei Jahre Stellvertreter. Hier im Verein fand er sein sportliches Zuhause und holte mit der Herrenmannschaft so manchen Titel nach Blumberg. Aber auch der große Ball hat ihn fasziniert. Und so spielte er aktiv beim TuS Blumberg mit, war Spielertrainer beim SV Epfenhofen und Trainer vom SV Fützen. Übungsleiterscheine und die B-Lizenz für Fußball machten dieses weitere sportliche Engagement in den Fußballvereinen möglich.

Eine kurze Zeit setze sich Gottfried Fleisch auch mit der Kegelkugel auseinander. Er war aktives Spielermitglied im ESK Blumberg und verhalf da zu manchem Punkt und Sieg. Aber seine ganz große Begeisterung gilt bis heute dem kleinen schnellen Ball an der Platte.

All diese vielen sportlichen Aktivitäten bei voller Berufstätigkeit waren nur mit dem Verständnis seiner Familie möglich. "Hier gehört Dank hin," sagt er, "denn all diese unterschiedlichen Ambitionen waren teilweise sehr zeitintensiv, und die hat meine Frau Dietlinde mit der Familie voller Verständnis mitgetragen." Dank gab es auch von den Vereinen und von öffentlicher Seite. Viele unterschiedliche Ehrenzeichen in Gold und Silber für ein langes aktives Sportlerleben wurden Gottfried Fleisch überreicht, 1994 zeichnete die Gemeinde Blumberg ihn mit der städtischen Ehrenmedaille aus. Mit Fahrradfahren, Kreuzworträtseln und dem täglichen Treppensteigen bis in den vierten Stock ist der begeisterte Sportler heute noch aktiv. "Nicht nur der Körper auch der Kopf muss trainiert werden um fit zu bleiben." Gottfried Fleisch bringt es auf den Punkt.

Im Familienkreis wird der runde Geburtstag gefeiert, und zu den Gratulanten zählt auch Enkelsohn Sven.