Blumberg Der Tennisclub Rot Weiß Blumberg hat die Saison 2018 eröffnet

Blumberg – Die Mitglieder des Tennisclubs Rot-Weiss Blumberg eröffneten am Sonntag im Rahmen einer kleinen Feierstunde die Freiluftsaison 2018, teilte der Verein mit.

Vorsitzender Wolfgang Teubert begrüßt viele Mitglieder

Der Vereinsvorsitzende Wolfgang Teubert konnte viele Vereinsmitglieder zur offiziellen Platzeröffnung mit traditioneller Flaggenhissung auf der Anlage begrüßen. Er bedankte sich bei allen Clubmitgliedern, an erster Stelle beim technischen Leiter Dirk Kanter, die geholfen haben, die Plätze in Rekordzeit bespielbar zu machen.

Sechs Mannschaften nehmen am Spielbetrieb teil

Der 198 Mitglieder zählende Blumberger Tennisclub nimmt in der Saison 2018 mit sechs Mannschaften an der Verbandsrunde des Badischen Tennisverbandes teil. Neben vier Herrenmannschaften konnte der Verein erstmals seit vielen Jahren wieder eine Damenmannschaft melden, die mit den Damen 50 die Vereinsfarben Rot-Weiss vertreten wird.

Kostenloses Schnuppertraining

Wie im vergangenen Jahr bietet der Blumberger Tennisclub wieder ein kostenloses Schnuppertraining für in Blumberg gemeldete Erwachsene an. Sechs Trainingseinheiten sollen die Kursteilnehmer in die Grundschläge und die Spielregeln des Sports einführen. Ziel ist es, ein Tennismatch nach dem Kursende selbstständig spielen zu können. Nähere Informationen finden Interessierte auf der Homepage des Clubs tc-rw-blumberg.de