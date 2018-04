Blumberg Der Schäferhundeverein Blumberg/Epfenhofen: Hunde und Herrchen sind ein starkes Team bei der Frühjahrsprüfung

Der Schäferhundeverein Blumberg/Epfenhofen erfuhr erneut großes Interesse bei seiner Frühjahrsprüfung. Die Hunde und ihre Herrchen präsentierten sich als starkes Team.

Blumberg (stg) Sehr zufrieden zeigte sich Vereinsvorsitzender Franz Dörr vom Verein für Schäferhunde Blumberg-Epfenhofen mit dem Verlauf der Frühjahrsprüfung vom Wochenende. Ebenso zufrieden waren Prüfer Horst Seger und Prüfungsleiterin Susanne Schneider. 26 Teams waren gemeldet und bei optimalen Wetterbedingungen absolvierten Mensch und Hund ihre Prüfungsaufgaben in den unterschiedlichsten Kategorien. Begleithundeprüfung war ebenso angesagt wie die Schutzhundeprüfung nach der Internationalen Prüfungsordnung in drei Kategorien. Dazu kam die Fährtenprüfung und die für Mensch und Hund gleichermaßen anstrengende Ausdauerprüfung. Wie beim Blumberger Verein üblich, beteiligten sich auch rassefremde Hunde erfolgreich an diesen Prüfungen.

Mit dabei war diesmal auch ein Rettungshund. Mit der sechs Jahre alten Hundedame" Dakota vom Körbeltal "beteiligte sich Wolfgang Pietrzyk aus Lauchringen nach vier Jahren Ausbildung an dieser Einstiegsprüfung mit sehr gutem Ergebnis. Der Hund wird bei der Freiwilligen Feuerwehr Wutöschingen für die ersten Einsätzen bereit sein.