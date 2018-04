Blumberg Der Naturpark-Express fährt wieder ab 1. Mai ins Donautal

Der Naturpark-Express verkehrt ab 1. Mai zwischen Blumberg/Donaueschingen und dem Donautal. Im Zug gibt es eine kostenlose Fahrradmitnahme für 100 Fahrräder.

Blumberg – Der Naturpark-Express fährt vom 1. Mai bis 21. Oktober wieder an allen Samstagen, Sonntagen und Feiertagen, teilt der Naturparkverein mit. Der bei Radfahrern und Wanderern beliebte Zug verkehrt mehrmals täglich zwischen Blumberg beziehungsweise Donaueschingen, Tuttlingen, Beuron, Sigmaringen und Gammertingen. Die Fahrradmitnahme ist kostenlos möglich. Dank eines speziellen Fahrradwaggons mit Platz für 100 Räder bietet sich der Express vor allem für Radfahrer an, die sicher und problemlos an den Start- oder Endpunkt ihrer Tour gelangen wollen. Helfer des Naturparkvereins übernehmen das Verladen der Fahrräder sowie den Fahrkarten- und Getränkeverkauf im Zug.

Morgens besteht zum Naturpark-Express um 11.20 Uhr von Tuttlingen über Beuron nach Sigmaringen ein Anschluss mit dem Ringzug ab Blumberg-Zollhaus um 10.16 Uhr. In Sigmaringen startet der Zug 12.28 Uhr und fährt mit mehreren Halten über Immendingen nach Blumberg-Zollhaus, wo der Zug um 14.00 Uhr ankommt. Am Nachmittag startet der Zug um 14.08 Uhr in Blumberg-Zollhaus und führt über Immendingen und Tuttlingen nach Sigmaringen. Diese Tour ist insbesondere für Radfahrer geeignet, die ins Aitrachtal oder bis ins Donautal fahren möchten und sich dann für die Rückfahrt beliebig Zeit nehmen können. Der letzte Express startet um 17.50 Uhr in Blumberg-Zollhaus. In Immendingen besteht um 18.36 Uhr Anschluss zum Naturpark-Express.

Fahrkarten für den Naturpark-Express werden im Zug verkauft. Fahrkarten der Verkehrsverbünde und der Deutschen Bahn werden anerkannt ebenso Sonderangebote wie das Baden-Württemberg-Ticket. Betrieben wird der Naturpark-Express als Teil des Ringzugs von der Hohenzollerischen Landesbahn in Kooperation mit dem Naturpark Obere Donau, den Landkreisen und der Nahverkehrsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg (NVBW). Der gesamte Fahrplan für den Naturpark-Express steht im Internet unter www.naturpark-obere-donau.de zur Verfügung. Elektronische Fahrplanauskünfte sind unter www.bahn.de oder unter www.bwegt.de abrufbar.