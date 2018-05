Blumberg Der Motorsegler gehört nun ganz dem Luftsportverein Blumberg

Luftsportverein Blumberg hat für den neuen Motorsegler die letzte Rate bezahlt, das Flugzeug gehört nun ganz dem Verein. Hubert Schilling ist nun neuer zweiter Vorsitzender, er folgt Alexander Geisser.

Blumberg (blu) Schwerpunkt der Jahreshauptversammlung des Luftsportvereins Blumberg waren neben den Ressortberichten der einzelnen Ressortleiter die Wahl des zweiten Vorsitzenden sowie die Ehrung verdienter Mitglieder, teilt der Verein mit.

Der Vorsitzende Detlef Greitmann begrüßte die Aktiv- und Fördermitglieder. In seinem Bericht über das abgelaufene Vereinsjahr erwähnte er besonders, dass das Jahr unfallfrei verlief. Dies sei der umsichtigen Aus-und Weiterbildung der Vereisfluglehrer Adrian Tschui, Martin Eibicht und Harry Tanner zu verdanken, betonte er. Besonders erwähnenswert war auch, das der neue Motorsegler nun ganz im Besitz des LSV Blumberg ist, die letzte Rate wurde überwiesen.

Der Technische Leiter Martin Eibicht berichtete über die diversen Wartungsarbeiten am Flugzeugpark, der Winde und dem Fuhrpark. Der Leistungseinsitzer LS-4 war in Slowenien zur Grundüberholung und steht nun in frischem Weiß für Flüge über der Eichbergstadt zur Verfügung. Martin Eibicht bedankte sich besonders bei Hubert Schilling für die Arbeiten am Mähwerk.

Schriftfüher Harry Tanner erwähnte vor allem den positiven Trend bei der Entwicklung der Stundenzahlen auf den Vereinsflugzeugen. Zudem konnten Daniel Schilling und Nico Schmid ihre Ausbildung zum Segelflugzeugführer abschließen und sind nun stolze Besitzer der entsprechenden Lizenz. Und Pierre Knoblauch und Hendrik Hess haben in diesem Frühjahr die Ausbildung zum Segelflieger begonnen.

Kassier Jürg Eichenberger verlas den Kassenbericht und die Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen.

Leider stellte sich der 2. Vorsitzende Alexander Geisser nicht mehr zur Verfügung. Als Nachfolger konnte Hubert Schilling gewonnen werden. Der Verein ist dankbar, dass Hubert nebst seinem Einsatz für den Fuhrpark sich nun auch noch für einen Posten im Vorstand zur Verfügung stellt. Die Versammlung honorierte dies und wählte Hubert einstimmig zum 2. Vorsitzenden.

Zum Schluss ehrte der Vorsitzende Detlef Greitmann den aus dem Vorstand scheidenden Alexander Geisser für seine 15-jährige Tätigkeit für den Verein. Als besondere Überraschung durfte Alexander Geisser einen Gutschein für einen Rundflug in der Ju-52 (Tante Ju) entgegen nehmen. Besonders erwähnenswert war auch der Einsatz von Karl Gehrke für die Restaurierung des Oldtimers, der Ka-6. Unzählige Stunden hat der frühere Vorsitzende in dieses Flugzeug gesteckt, es steht heute fast besser da wie neu. Für diesen Verdienst erhielt er einen Gutschein für ein Nachtessen mit seiner Frau Anita.

Bereits nach einer Stunde war der offizielle Teil der Versammlung abgeschlossen und die Anwesenden konnten zum gemütlichen Teil übergehen. Detlef Greitmann dankte den Mitgliedern für ihr Erscheinen und schloss die Versammlung in der Hoffnung auf ein weiteres erfolgreiches Vereinsjahr.