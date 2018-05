Blumberg Der Eichberg in Blumberg ist ein wertvoller Lebens- und Rückzugsraum für bedrohte Tiere und Pflanzen

Der Eichberg in Blumberg ist ein wertvoller Lebens- und Rückzugsraum für bedrohte Tiere und Pflanzen

Blumberg stellt fast ein Fünftel der Fläche des Naturschutzgroßprojekts Baar. Eine Exkursion am Eichberg macht Bedeutung des halboffenen Habitats klar.

Blumberg – Die Abendsonne leuchtet am Mittwoch über Blumberg, Frieden liegt über der Landschaft. Am Fuß des Eichbergwaldes hören rund zwei Dutzend Interessierte drei Fachleuten zu. Es geht um das Naturschutzgroßprojekt Baar dessen Umsetzung am Nachmittag mit dem Überreichen eines Förderbescheids gestartet wurde, und dessen Wert mit einer kleinen Exkursion verdeutlicht werden soll.