Blumberg Der Breitbandausbau in der Blumberger Kernstadt geht weiter

In der Blumberger Kernstadt geht der Breitbandausbau in der Straße "Steigäcker" weiter.

Blumberg (blu) In der Blumberger Kernstadt wurde in der vergangenen Woche der dritte Bauabschnitt des Breitbandausbaues in der Straße „Steigäcker" begonnen, teilt die Stadtverwaltung mit. Bauausführende Firma ist die KTS Bauunternehmung GmbH aus Heilbronn. In den nächsten vier Wochen werde in dieesm Bereich der Ausbau in den Straßen „Ob dem Baumgarten“, „Erzgruben", „Dobelweg" und „Scheibenrain" fortgeführt. Die Stadt bittet um Verständnis, dass es während der Bauarbeiten zu Behinderungen auf den Straßen kommen kann.