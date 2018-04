Blumberg Der Breitbandausbau in der Blumberger Kernstadt geht weiter

Der Breitbandausbau in der Blumberger Kernstadt geht weiter. Am Dienstag war in der Vogtgasse der Spatenstich für den dritten und letzten Bauabschnitt. Bis Anfang 2019 soll die Kernstadt flächendeckend am Glasfasernetz sein.

Blumberg (blu) Für den weiteren Breitbandausbau in der Kernstadt erfolgte am Dienstagabend der Spatenstich am zentralen Technikstandort in der Kernstadt. Es ist der dritte und letzte Bauabschnitt in der Vogtgasse, er betrifft Steigäcker und einige Nebenstraßen sowie den westlichen Bereich der Achse Vogtgasse-Friedhofstraße. Beginn ist am 7. Mai in Steigäcker.

Erste Glasfaseranschlüsse bis Jahresende

Bis Ende des Jahres sollen die ersten Bewohner schnelles Internet haben, von den 484 Hausanschlüssen in diesem Abschnitt hätten 372 einen Vertrag für Glasfaser, das seien 77 Prozent, sagte Jochen Cabanis, Geschäftsführer des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar.

Weit mehr als 1000 Hausanschlüsse in Blumberg

Insgesamt hätten sie in Blumberg weit mehr als 1000 Anschlüsse, darunter seien alleine 30 bis 40 Wohnblocks mit 16 bis 24 Wohneinheiten sowie das Hochhaus in der Goethestraße. Wer in dem beschriebenen Gebiet noch einen Glasfaseranschluss will, sollte sich schnell beim Breitbandbeauftragten Bernd Kühl oder beim Zweckverband melden. Wenn das Glasfaser verlegt sei und die Straßen und Gehweg wieder verschlossen wären, sei es zu spät. Wichtig sei, sich gründlich zu informieren. Abzuraten sei von Vertragsabschlüssen an der Haustüre.

Wer noch einen Glasfaseranschluss will, muss sich sputen

Bürgermeister Markus Keller freute sich, dass die Stadt auch bei diesem Abschnitt weniger bezahlen muss als zunächst geschätzt. Das sei am guten Submissionsergebnis gelegen und an der guten Arbeit der Firma KTS. Von 1,66 Millionen Euro habe man vom Land 635 000 Euro Förderung erhalten, Kellers Dank ging neben allen vor Ort Beteiligten auch an das Land.

Kosten für die Stadt jetzt bei rund 8 Millionen Euro

Derzeit liege die Stadt mit dem Achdorfer Tal, das erst noch gebaut werde, bei 7,8 Millionen Euro, zunächst lag man mit der Kostenschätzung im zweistelligen Millionenbereich. Zu Stadtbaumeister Uwe Veit gewandt sagte Keller, es gebe selten flächige Baumaßnahmen, die sogar gelobt würden. Die Anwohner hätten sich zufrieden geäußert.

Ausbau in Randen, Epfenhofen und Nordhalden bald beendet

Fast fertig sei der Breitbandausbau in Randen, Epfenhofen, Neuhaus und Nordhalden. Im Achdorfer Tal war gestern die Informationsveranstaltung für die Bewohner. Bis Ende des Jahres hofft Jochen Cabanis, im Tal mit den Bauarbeiten beginnen zu können.