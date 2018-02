Blumberg "Das Dorfjubiläum hat uns gestärkt"

Für Hondingen war das vorige Jahr von der 1200-Jahr-Feier geprägt. Ortsvorsteher Horst Fürderer zieht Bilanz

Herr Fürderer, woran denken Sie, wenn Sie als Ortsvorsteher auf das 1200. Jahr nach der urkundlichen Ersterwähnung Hondingens blicken?

Ich denke an viele Gäste, die uns zu den einzelnen Veranstaltungen im letzten Jahr besuchten. Ich denke an die vielen positiven Rückmeldungen anlässlich dieser Feierlichkeiten. Ich denke an die vielen Besprechungen und Abstimmungstermine, die es im Vorfeld abzuhalten galt. Ich denke aber auch an die großartige Unterstützung, die wir alle durch unsere Einwohnerschaft, aber auch durch die Stadtverwaltung bei der Durchführung unsere Veranstaltungen erhalten haben. Ich sage an dieser Stelle nochmals allen ein ganz großes Dankeschön, die mich, beziehungsweise alle Aktiven, unterstützt haben.

Für den Festakt am 1. April konnten Sie den früheren baden-württembergischen Ministerpräsidenten Erwin Teufel gewinnen. Die Besucher im vollen Gemeinschaftshaus waren begeistert. Zugleich trat mit Claus Gerstmann ein Opernsänger auf, der in Hondingen eine abrissreife Fachwerk-Ruine zu einem städtebaulichen Kleinod saniert. Was hat Sie an diesem Abend am meisten gefreut?

Alles – ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Abend denke. Die Mühen im Vorfeld haben sich gelohnt, es hat alles gepasst. Das Flair im Gemeinschaftshaus war bewusst etwas aufwendiger gestaltet, kam aber sehr gut bei den Gästen an. Die tolle Festrede von Herrn Teufel, die passenden Redebeiträge, die musikalische Darbietungen unseres hiesigen Musikvereins und dann natürlich die imposante Gesangsvorstellung von Herrn Claus Gerstman. Für mich war wichtig, dass unser Festakt in würdiger und festlicher Erinnerung für den Ort, aber auch für die vielen Gäste im voll besetzten Gemeinschaftshaus bleibt. Dass wir dies erreicht haben, zeigen noch heute die vielen lobenden Worte zu diesem Abend.

Ein weiterer Höhepunkt war an Pfingsten die Eröffnung der Geschichtsausstellung im historischen Hondinger Pfarrhaus, die der Arbeitskreis „Geschichte Hondingen“ mehr als ein Jahr lang liebevoll und engagiert vorbereitet hat. Was bedeutet die Geschichtsausstellung für Hondingen, was bedeutet sie für Sie als Ortsvorsteher?

Dass die Geschichte unserer Gemeinde ein Mosaikstein im Rahmen der 1200-Jahr-Feier sein soll, war für mich von Anfang klar. Die Geschichte von Hondingen beschäftigt mich schon seit Beginn meiner Amtszeit. Ich war froh, dass sich mein Stellvertreter Ralph Gehringer bereit erklärt hatte, diesen Part federführend zu begleiten. Als dann bekannt wurde, dass sich der Pfarrgemeinderat ebenfalls mit dem Thema der Geschichte Hondingens aus kirchlicher Sicht befassen würde, war es naheliegend, hier eine gemeinsame Ausstellung zu organisieren. Nachdem sich dann kurzfristig die Möglichkeit ergab, dass eventuell die Räume im Pfarrhaus für eine solche Ausstellung zur Verfügung stehen würden, begann die wunderbare Geschichte dieser Ausstellung. Mein Dank geht an dieser Stelle nochmals an Pfarrer Karlheinz Brandl, der sich bereits beim ersten Gespräch darüber sehr offen und positiv gezeigt hat.

Wie geht es nun weiter mit dieser Ausstellung?

Stand heute soll auch in diesem Jahr zumindest einmal im Monat die Ausstellung geöffnet sein. Details sind meines Wissens noch in Abstimmung. Ja, ich glaube es wäre für Hondingen, für das Bewusstsein der Geschichte unseres Ortes von Vorteil, wenn diese Ausstellung in irgendeiner Weise fortgeführt werden könnte. Zumal es uns hier gelungen ist, sowohl die Kirchengeschichte Hondingens als auch die kulturelle Geschichte Hondingens gemeinsam unter einem Dach auszustellen. Die Ausstellung hat sich teilweise zu einem kulturellen Mittelpunkt unseres Ortes entwickelt.

Die Steigerung der Feierlichkeiten ging weiter, Ende Juni lud Hondingen die ganze Region zu seinem zweitägigen Dorffest ein, bei dem zugleich die sanierte Ortsdurchfahrt feierlich eingeweiht wurde. Hat sich das jahrelange Bemühen gelohnt?

Viele wundern sich heute noch über die doch langwierige Bauzeit. Fakt ist, dass dies im Vorfeld auf drei Bauabschnitte, sprich drei Jahre Bauzeit, fixiert war. Organisatorisch wäre es nicht möglich gewesen, die kaputte Straße in einem Jahr zu sanieren. Ich persönlich meine, dass sich das ganze sicherlich gelohnt hat. Neben einer zukunftsweisenden Erneuerung der Infrastruktur haben wir auch versucht, das Ortsbild positiv aufzuwerten. Hier muss ich auch immer wieder erwähnen, dass sehr viele Anwohner auch positiv zur Verschönerung des ganzen beigetragen haben, indem sie aus privaten Mitteln Höfe und Plätze mitsaniert haben.

Wie nehmen die Bewohner die sanierte Ortsdurchfahrt samt Neugestaltung einiger Bereiche auf?

Natürlich bleibt es nicht aus, dass bei einer solch großen Maßnahme kritische Stimmen auftauchen. Manchmal sind sie berechtigt, manchmal an den Haaren herbeigezogen. Natürlich gibt es aber auch bei solchen Vorhaben immer wieder Entscheidungen, die nicht immer nur positive Reaktionen auslösten. Insgesamt denke ich aber, dass wir in vielen Punkten auch mit den Anwohnern einen guten Kompromiss gefunden haben. Ich hoffe nun, dass im Jahre 2018 die restlichen Arbeiten durchgeführt werden.

Im Zuge dieser Sanierung wurden auch der Rathausplatz neu gerichtet und das Buswartehäuschen entfernt. Wann kommt das neue Buswartehäuschen, das bereits bestellt ist?

Natürlich ist der Rathausplatz noch nicht zur Gänze umgesetzt. Viele haben ja gemeint, wir sollten die Dekoration vom Juniwochenende stehen lassen. Aber ich glaube, wenn man nun gesehen hat, wie schön der Christbaum am neuen Standort zur Geltung kommt, dann sieht man, dass der kleine schmucke Platz an Wert gewinnt. Das Thema Buswartehäuschen ist am Laufen. Aktuell steht ein Provisorium, und im Laufe des Frühjahrs soll die neue Überdachung errichtet werden.

Das Konzert des Musikvereins Hondingen war der Schlussakzent der Jubiläumsfeierlichkeiten, ein Vortrag mit dem Blumberger Heimatforscher Dietrich Reimer über den einst geplanten aber nie gebauten Hondinger Bahnhofs wurde wegen des gleichzeitigen Termins von Bürgermeister Markus Keller im Rahmen seines Bürgermeisterwahlkampfs verschoben. Wird der Vortrag nachgeholt?

Leider gab es hier im Vorfeld Überschneidungen bei der Terminabstimmung. Meines Wissens gibt es noch keinen neuen Termin. Der Vortrag steht aber nach wie vor auf der Agenda. Vielleicht gelingt es uns, mit weiteren Veranstaltungen dieser Art, das Interesse an der Ausstellung aufrecht erhalten zu können.

Wo steht Hondingen am Ende seines Jubiläumsjahres, was wünschen Sie sich und Ihrem Heimatort für 2018?

Für 2018 wünsche ich mir persönlich zunächst einmal Gesundheit. Des Weiteren wünsche ich mir weiterhin ein respektvolles und gutes Miteinander in unserer Gesellschaft. Für die große Politik wünsche ich mir, dass wir nun so schnell als möglich zu einer vernünftigen Regierungsbildung gelangen. Für meine Heimatgemeinde speziell wünsche ich mir, dass wir trotz vieler Diskussionen das gute Miteinander nicht aus den Augen verlieren. Konkret wünsche ich mir, dass die Vorbereitungen in diesem Jahr soweit voranschreiten, dass die Bauwilligen ihren Traum von einem Eigenheim im erweiterten Neubaugebiet im Jahr 2019 in die Tat umsetzen können. Ich denke, Hondingen kann auf das, was wir alle gemeinsam im Jahre 2017 auf die Beine gestellt haben, mehr als zufrieden sein. Das alles geht nur mit einer intakten Dorfgemeinschaft mit ihren Vereinen.

Zur Person

Horst Fürderer ist seit 1999 Ortsvorsteher von Hondingen und damit der derzeit dienstälteste Ortsvorsteher der Raumschaft Blumberg. Seit 2010 ist er im Blumberger Gemeinderat. Er ist verheiratet und hat mit seiner Frau Brunhilde zwei erwachsene Söhne. Beruflich arbeitet er als Anwendungsentwickler bei der Firma Sto in Weizen. Seine Hobbys sind unter anderem Haus, Garten und Konzertbesuche (blu)