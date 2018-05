Blumberg Das Achdorfer Tal feiert am autofreien 1. Mai ein Volksfest

Das Achdorfer Tal feiert am autofreien 1. Mai ein Volksfest

Das Achdorfer Tal feiert am autofreien 1. Mai Tal ein Volksfest. Die Dritte Auflage in Achdorf wurde ein voller Erfolg.

Das Achdorfer Tal feiert am autofreien 1. Mai Tal ein Volksfest. Die Dritte Auflage in Achdorf wurde ein voller Erfolg. Zwischen Opferdingen und Aselfingen war Fußgängerzone, alle Generationen nutzten den schönen Tag im blühenden Tal mit seinen idyllischen Streuobstwiesen. Unsere Zeitung zeigt den schönen Tag in Bildern.