Blumberg D-Jugend des TuS Blumberg sichert sich den Turniersieg

Die D-Jugend des TuS Blumberg gewinnt überlegen das Fußballturniergewinn in der Blumberger Eichbergsporthalle

Blumberg (hhr) Die Junioren des TuS Blumberg landeten am Donnerstag beim eigenen Turnier in der Eichbergsporthalle mit tollen Leistungen den Tagessieg. Der Blumberger Talentschuppen, der auch in der Freiluftsaison in ihrer Liga die Herbstmeisterschaft feierte, überzeugte auf der ganzen Linie. Mit fünf Siegen sowie einem Remis blieb man in der Siebenergruppe, wo nach dem Modus "Jeder gegen Jeden" gespielt wurde, auch gegn höher klassige Mannschaften ungeschlagen.