Blumberg Chorgemeinschaft des MGV 1860 Blumberg geht neue Wege

Blumberg – Mit dem bewährten Vorstandsteam startet der Männergesangverein 1860 Blumberg in das neue Vereinsjahr. Auf der Mitgliederversammlung am Samstag im Gasthaus "Hirschen" in Blumberg wurden der Vorsitzende Helmut Fritz ebenso eindeutig bestätigt wie die zweite Vorsitzende Gerlinde Hoffärber, Schriftführerin Cornelia Fritz, Kassierer Heinz Tröndle und Beisitzerin Irina Schilling. Neu sind Klaus Speer (Beisitzer), die Kassenprüfer Horst Theobald und Annemarie Nuding und Notenwart Günter Pilous, teilt Schriftführerin Cornelia Fritz mit.

Der 1860 als Männerchor gegründete Verein zählt zu den ältesten Kulturträgern Blumbergs. Seit einigen Jahren bereichert auch ein Frauenchor das Vereinsleben. Der Vorsitzende Helmut Fritz dankte den Sänger für ihren Fleiß das Jahr über, ließ aber auch Kritik zu wegen unnötiger Diskussionen während der Proben, heißt es im Bericht der Schriftführerin. Die Chorgemeinschaft mit dem Frauenchor hatte voriges Jahr elf Auftritte. Beide Chöre hätten sich mit ihren Konzerten und dem Freien Singen verdient gemacht, so Helmut Fritz. Dafür dankte er den Dirigenten Irina Schilling und Theo Kürner. Der Männerchor ist derzeit mit 21 Sängern besetzt, der Frauenchor hat 13 Sängerinnen. Die Sitzungsleitung übernahm dann die zweite Vorsitzende Gerlinde Hoffärber, die souverän für einen ruhigen Verlauf sorgte. Schriftführerin Cornelia Fritz ließ das Jahr 2017 nochmal Revue passieren. Sie verwies auf viele gemeinsame Aktivitäten, die ein harmonisches Miteinander ausmachen. Kassierer Heinz Tröndle berichtete von weniger Festeinnahmen als gedacht. Er habe seine Kassengeschäfte hervorragend geführt, bescheinigten ihm die Kassenprüfern Klaus Speer und Kornelia Schmidl.

Nachdem der anwesende Präsident des Schwarzwald-Baar Chorverbandes Wolfgang Denecke den Vorstand durch die anwesenden Mitglieder entlastet hatte, leitete er dann auch die Wahlen. Auch er machte nochmal darauf aufmerksam, dass die Sänger in einem Gesangverein auch in der Verpflichtung stehen, den Verein bei anfallenden Arbeiten zu unterstützen. Neue Sängerinnen und Sänger gesucht: Wer die Chöre unterstützen will, ist willkommen. Der Frauenchor probt montags von 18 bis circa 20 Uhr, der Männerchor probt von 20 bis circa 21.30 Uhr im Singsaal der Scheffelschule. Informationen gibt es beim Vorsitzenden Helmut Fritz, Telefon 745 und bei der zweiten Vorsitzenden Gelinde Hoffärber, Telefon 618.

Termine

12.02.18 Rosenmontagswanderung12.05.18 Frühjahrskonzert Stadthalle21.07.18 Freies Singen, Blumberg12.08.18 Familiengrillen09.09.18 Straßenfest13.10.18 Kirchenkonzert Blumberg18.11.18 Volkstrauertag Achdorf + Blumberg11.12.18 Ökum. Weihnacht ev.Gemeindesaal15.12.18 Weihnachtsfeier MGV26.12.18 Begleitung Gottesdienst St. Andreas Blumberg