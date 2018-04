Riedböhringen Chöre inszenieren Konzertgenuss in Riedböhringen

Chöre inszenieren Konzertgenuss in Riedböhringen

Männergesangverein in der Rolle des Gastgebers. Willi Friedrich für 65 Jahre Vereinstreue geehrt.

Beim Frühjahrskonzert des Männergesangvereins Frohsinn Riedböhringen erlebten die Zuhörer ein abwechslungsreiches Programm. Mit drei Gastchören sorgten die Sänger für Kurzweil.

Die Gastgeber unter der Leitung von Thomas Wölfle eröffneten den Abend mit dem Silcherlied „Auf's Wohl der Frauen“ und dem Männerchorklassiker „Ich weiß ein Fass in einem tiefen Keller“. Mit dem Erfolgshit von der Gruppe Pur „Ein graues Haar“ machten sie einen Sprung zum deutschen Pop der 90er. Dabei wurden sie von Mirko Winkler am Akkordeon und Fabienne Wölfle am Klavier begleitet. Bevor die Frohsinnler die Bühne verließen, ehrten sie Willi Friedrich für 65 Jahre aktive Mitgliedschaft. „Er singt im ersten Bass und ist stets zuverlässig“, lobte der Vorsitzende Manfred Hewer. Stets gehörte er zu den besten Probenbesuchern und konnte sogar des öfteren mit null Fehlproben geehrt werden. Mit einem Geschenkkorb und einer Welle bedankten sich die Sänger bei ihrem langjähringen Sängerkollegen.

Der Gemischte Chor des Radsportvereins Neudingen erfreuten das Publikum mit Evergreens wie „Mein kleiner grüner Kaktus“ und „Ohne Krimi geht die Mimi“ . Die Leitung hatte Ulrike Denzel und begleitet wurden sie von Georg Koch am Klavier. Als Zugabe gab es “Du passt so gut zu mir“.

Ebenfalls unter der Leitung von Thomas Wölfle sang die Singgemeinschaft Waldhausen als Projektchor und wurde von einigen Riedböhringern Sängern unterstützt. Sie sangen nicht nur „Gib alles“, sie gaben auch alles. Bei „Capri Fischer“ wurden sie von Mirko Winkler am Akkordeon begleitet.

Der gemischte Chor Weil unter der Leitung von Larissa Malikova begeisterte die Zuhörer mit brilliantem Chorklang. Sie überzeugten bei Tschaikowskys „Die goldene Wolke“ ebenso wie bei „Musik ist Trumpf“ und „Chattanooga-ChooChoo“. Erst nach zwei Zugaben ließen die begeisterten Zuhörer die Sängerinnen und Sänger von der Bühne.

Zum Abschluss des Konzertes brachten die Riedböhringer Männer „Heast as net“ von Hubert von Goisern, „Butterfly“ und „Santiano“ zu Gehör. Mit dem „Theddybär“ beendeten sie ihr Frühjahrskonzert.